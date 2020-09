Javier Pepa: “Me encuentro bien, con síntomas leves”

El Dr. Javier Pepa, director médico adjunto de La Pequeña Familia e integrante de la Mesa de Salud, confirmó que dio positivo por coronavirus en el día de ayer.

En comunicación con Democracia, el profesional de 49 años aseguró que se encuentra bien y con síntomas leves de la enfermedad, aislado en su casa y esperando una pronta mejoría.

“Me encuentro bien, con síntomas leves, un poco de dolor de cabeza, detrás de los ojos, dolor en el cuerpo pero oxigena bien la sangre”, detalló el médico a este medio.

Sobre sus síntomas, explicó: “Empecé el lunes a la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, me sentía decaído, con dolores musculares pero hacia la noche tuve sensación de fiebre y cuando me tomé tenía 37,4. Me llamó la atención pero no tomé nada”.

“A la 1 de la madrugada me llamaron por una cuestión de la clínica y me volví a tomar y tenía 37,8”, explicó, por lo que lógicamente tomó las precauciones del caso.

“No fui a trabajar por precaución y me hicieron el hisopado el martes a la mañana y me lo confirmaron hoy (ayer) a la mañana”.

Consultado sobre el posible nexo de contagio, el profesional aseguró: “En la clínica tomé todos los recaudos con las personas, la distancia, el uso de la máscara y barbijo. No encuentro un momento en el que me pueda haber contagiado en la clínica. Repasé mis acciones del viernes, sábado, domingo y lunes y no tenemos contacto estrecho con personal para describir”, detalló.

“Me da la impresión de que puede haber más circulación viral, alguien en mi familia”, consideró y agregó que en líneas generales “hay análisis positivos sin nexo claro. Y una gran cantidad de estudios positivos”, en la ciudad.

A su vez, llevó tranquilidad al asegurar que no concurrió a la apertura del complejo Pioneer y que su presencia en la reunión del pasado jueves de la Mesa Sanitaria “es muy alejado al día de los síntomas así que no se toma como día de riesgo”.

Sobre la necesidad de un nuevo testeo, aseguró que “el protocolo te dice que tenés que estar aislado en el domicilio y los pacientes que evolucionan leve y no requieren internación a los 10 días se consideran de alta”.

