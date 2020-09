Acompañamiento a víctimas y prevención en violencia de género

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar del Gobierno de Junín, a cargo de Yanina Pichelli, continúa asistiendo y acompañando a las mujeres víctimas de violencia.

También se acompaña a los varones y se dictan charlas para adolescentes de escuelas sobre la temática de violencia de género y familiar.

Al respecto, Pichelli manifestó: "Desde la Dirección continuamos con la atención en sede (en Gandini 92 de 8 a 13), algo que hicimos desde el inicio de la pandemia, al igual que los seguimientos telefónicos, tanto para el acompañamiento social como psicológico. No solo acompañamos y trabajamos con las mujeres, sino también con los niños y adolescentes que están en alguna situación de violencia, sobre todo en un momento como este cuando todo se complejiza".

Además, destacó: “Trabajamos de manera articulada con la Comisaría de la Mujer y el Juzgado de Familia, principalmente en el caso de hospedajes transitorios, ya que en este contexto muchas veces la mujer con el niño no sabe a dónde ir y en ese momento intervenimos para solucionar ese tipo de cuestiones. También continuamos trabajando con el dispositivo de atención a varones que ejercen violencia, destinado a aquellas personas que reconocen su situación y que saben que hay algo que está mal. En este caso, solicitan ayuda y quieren modificar sus conductas".

Según la funcionaria, "el número de casos no aumentó durante la cuarentena, pero sí la frecuencia en que realizamos los seguimientos de manera telefónica. También seguimos trabajando de manera coordinada con la Justicia, las comisarías y los juzgados por el tema de los dispositivos duales, ya que somos parte de ese proceso aunque no decidimos la instalación pero sí que acompañamos. En Junín se han instalado varios de esos dispositivos duales, que tiene como objetivo proteger a la víctima", agregó.

Por su parte, la trabajadora social Daniela Mansilla indicó: "Nosotros estamos desarrollando desde hace un tiempo los talleres en las escuelas y hoy lo estamos haciendo a través de Zoom. Mi compañera de dupla para esta tarea es la profesional Milagros Petraglia. La primera instancia es la de conocer al grupo junto con el docente y luego se desarrollan conceptos de acuerdo a la temática de la violencia de género y poder abrir una co-construcción de todos esos temas. Esto permite una reflexión en cada uno de los participantes para poder crear una mirada sobre ese inicio de los vínculos".

Según indicó, "el taller está abocado a la prevención y en ese marco nos manejamos. Queremos poder revisar esos conceptos con los chicos y que pueda haber una reflexión. Esto es un aprendizaje mutuo, porque los chicos estén empapados en una realidad en la que los vínculos se crean desde otro lugar”.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados