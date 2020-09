Los cruces por la Reforma Judicial llegarán al Concejo

Desde las 12 de hoy, en el Salón Rojo del Palacio Municipal volverá a sesionar el Concejo Deliberante de Junín.

En el despacho de Comisión que se aprobará por mayoría y minoría, el bloque de Juntos por el Cambio presentará una resolución manifestando rechazo ante el tratamiento del Proyecto de Reforma Judicial.

Cabe destacar que días atrás hubo cruces en redes sociales sobre las posturas de cada bloque sobre dicha cuestión, entre los concejales Victoria Muffarotto, Melina Fiel, José Bruzzone, Manuel Llovet y Rodolfo Bertone.

Asimismo, en el despacho por unanimidad se encuentra, entre otros puntos, la comunicación al Gobernador y al presidente de IOMA solicitando urgente intervención y pronta solución al conflicto existente entre el organismo y los prestadores acompañantes terapéuticos.

De los mensajes del D.E.

-Promulgación de Ordenanzas: 7732, 7733, 7734 y 7735 mediante Decreto del D.E. Nº 1171 del 21/08/2020.-.

-Informes Recibidos: Dirección de Adultos Mayores- Secretaría de Desarrollo Social- Comunicación Nº 27/2020- Controles e inspecciones en Establecimientos Geriátricos.-

Despachos de comisión

-Por unanimidad: decreto incorporando el nombre de “Pastor José María Moreno” al Registro de Proposición de Nombres de Espacios Públicos del Partido de Junín, obrante en el H. Concejo Deliberante; Licitación franjas adyacentes a camino PP-054-10; Licitación Ruta Provincial Nº 65 (tramo Junín- Tiburcio y Tramo Junín- Baigorrita); Licitación franjas adyacentes a los caminos PM 33- PM 138- SM 148 – SM 139- PM 125 y PM 126; Comunicación dirigida al Sr. Gobernador y al Sr. Presidente de IOMA solicitando urgente intervención y pronta solución al conflicto existente entre este organismo y los prestadores en calidad de acompañantes terapéuticos.- -Por mayoría y minoría: resolución manifestando rechazo a la forma en que se lleva a cabo el tratamiento del Proyecto de Reforma Judicial.

Departamento Ejecutivo

-Proyecto de Ordenanza subdivisión en PH lotes en Parque Industrial.

-Licitación Privada N° 20/2020: Provisión de equipamiento para cableado de fibraóptica para Centro de Monitoreo.-



Bloque de concejales Juntos por el Cambio

-Proyecto de Resolución manifestando rechazo a la forma en que se lleva a cabo el tratamiento del Proyecto de Reforma Judicial.-

-Proyecto de Comunicación dirigido al Sr. Gobernador y al Sr. Presidente de IOMA solicitando urgente intervención y pronta solución al conflicto existente entre este organismo y los prestadores en calidad de acompañantes terapéuticos.-



Bloque de concejales

Frente de Todos

-Proyecto de Comunicación dirigido al D.E. Municipal solicitando informe sobre integrante de la Mesa de Salud.-

-Proyecto de Resolución ref/ beneplácito de este H.C.D. Al Decreto Nº 690/2020 del P.E.N. que democratiza el acceso de la población argentina a las tecnologías de la información.-

-Proyecto de Ordenanza designando con el nombre de “Petrona Nahuel Payún” a una calle de nuestra ciudad.

-Proyecto de Ordenanza designando con el nombre de “Cacique Pincén” a una calle de nuestra ciudad.-

IOMA

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio Junín pedirá informes sobre la situación de los acompañantes terapéuticos de nuestra ciudad que prestan servicio para IOMA.

Puntualmente, destacaron que la preocupación de los trabajadores “está en la entrega de autorizaciones, una vez iniciado el trámite, en tiempo y forma para que se garantice la presentación de las facturas correspondientes. Además quieren el pago en su totalidad de lo facturado hasta la fecha y la regularización de sus salarios”.

“Están viviendo una situación desesperante porque IOMA no les paga desde marzo. Inclusive algunos no perciben la remuneración desde el año pasado”, explicó el concejal Manuel Llovet, quien añadió que “la situación es apremiante para los trabajadores y para las familias, sus reclamos no son solucionados por el organismo provincial. Es necesario que tengan soluciones ya”.