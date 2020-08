Giaccone: “Es importante tomar conciencia de los primeros síntomas del coronavirus”

Tras conocerse la noticia de estar contagiada con coronavirus, la ex diputada provincial y actual funcionaria del ministerio de Defensa, Rocío Giaccone, dialogó con TeleJunín y pidió a la comunidad “cuidarse mucho” porque “yo no la pasé nada bien”.

Giaccone afirmó que tras el positivo de Francisco Cafiero (a cargo de la secretaría de Asuntos Internacionales de la cartera de Defensa) se aisló preventivamente, “y a los dos días me generaron los síntomas del Covid-19”.

“Realmente transmito lo que me sucedió porque soy una persona sumamente sana. Y ser esencial en esta pandemia tuvo el costo de la lejanía y que me haya contagiado del coronavirus”, manifestó.

“Estuve aislada y hasta el cuarto día de aislamiento tuve dolores de panza y cabeza. Después de esos días empecé a sentir que el pecho se me cerraba y la verdad que es difícil porque no hay tratamiento”, sostuvo.

Y agregó: “Hay que destacar la contención que hace todo el sistema de salud, desde las enfermeras hasta los médicos. Dios gracias que lo pude atravesar en mi casa, pero lleva tiempo porque no es un dolor de cabeza que tomás algo y se te pasa. En este caso hay que dejar que la enfermedad transite”.

“En estos días ya estoy finalizando con la enfermedad y por suerte me siento bien, pero realmente hay que evitar los contagios”, continuó.

Cabe destacar que tenemos preparado el sistema de salud gracias a que arrancamos temprano con las medidas de prevención, pero hay que cuidarse mucho porque yo no la pasé nada bien y no sabés como te vas a levantar al siguiente día”, destacó Giaccone, que se encuentra bajo la órbita de Francisco Cafiero, primo del actual jefe de Gabinete nacional, quien dio positivo también el 2 de agosto.

El coronavirus “en algo siempre se manifiesta y rápidamente. Y a lo mejor de pensar que no nos va a tocar, no le damos tanta importancia. Pero hoy al tener tanta circulación es muy importante tomar conciencia de los primeros síntomas y aislarse, llamando a los contactos estrechos que haya tenido uno en esos días. Hay que hacerlo por nosotros y por los otros”, subrayó la exdiputada.

“Quiero transmitirles a todos para que se cuiden, porque no es una simple gripe, todo lo contario, y ataca hasta a los más sanos. A cuidarse mucho porque es un virus que no se irá pronto”, concluyó.