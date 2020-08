Democracia y El Triángulo sortearon el tercer changuito del Cartonazo

Autoservicio El Triángulo volvió a premiar a los lectores de Democracia con el tercer sorteo del changuito de El Triángulo, la gran novedad de la novena edición de Cartonazo que sirve para dar una segunda oportunidad a los cupones no ganadores.

En esta ocasión, participaron más de 4000 cupones que no resultaron ganadores de las semanas 7 a 11 de Cartonazo, y fueron depositados en la urna preparada por Autoservicio El Triángulo.

La ganadora del sorteo de agosto del changuito con productos por $ 5000 fue la señora Gloria Aliaga, DNI 6.388.315. Gloria fue llamada en vivo durante la transmisión de Facebook Live que se realizó en la cuenta de la red social de Democracia, www.facebook.com/diariodemocracia, que cuenta con más de 66000 seguidores, pero no pudo atender. Lectora de Democracia junto a su marido, participó del concurso con todos los cupones del mes.

El premio fue entregado por Adrián Tuñon, de Autoservicio El Triángulo, y Lisandro Lebensohn, de Democracia.

Sorteo del mes de septiembre

Para el próximo mes de septiembre, la promoción de Autoservicio El Triángulo y Cartonazo se renueva, con un nuevo premio de un changuito por un valor de $ 5000. Participarán todos los cupones de Cartonazo pertenecientes a las semanas 12, 13, 14, 15 que no resulten ganadores y sean depositados en la urna especialmente preparada en Autoservicio El Triángulo, cuya dirección es Bauman y Benito de Miguel.

El sorteo se realizará el 26 de septiembre, último sábado del mes.