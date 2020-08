“El Fuero Federal necesita una reforma, pero no una con vicios de inconstitucionalidad”

La concejala de Juntos por el Cambio, Graciela Blaiotta, cuestionó la reforma judicial que ya obtuvo media sanción en el Senado y giró a la Cámara de Diputados.

En diálogo con TeleJunín Noticias, la edil hizo hincapié en ciertos “vicios de inconstitucionalidad” del proyecto, además del momento en que se propuso, en plena pandemia, y con muchas otras cuestiones que la Justicia Federal aún tiene pendientes como la presupuestaria, la edilicia y la tecnológica, entre otras.

“Inconstitucional”

“La gente puede decir que una reforma judicial del Fuero Federal es algo lejano, que no incumbe porque también en parte eso es cierto; lo que va a tratar esta reforma es todo lo que tiene que ver para juzgar a la parte política, no al ciudadano común de la comunidad”, explica Blaiotta.

No obstante, remarca algunas consideraciones claves para entender el proyecto: “Tenemos que tener en cuenta qué importancia tiene y qué gravedad tiene también. Tiene importancia porque la Justicia necesita una reforma, el Fuero Federal necesita una reforma, pero justamente no necesita esta reforma que está plasmada tal vez con ciertos vicios de inconstitucionalidad y, además, por el momento en que la están tratando, en medio de esta pandemia que nos aqueja a todos”.

La concejala del bloque oficialista consideró que “una reforma necesita de consensos, especialmente de todas las partes de lo que es política, pero fundamentalmente de quienes entienden en esta materia que son los colegios de Abogados, de Magistrados, gente idónea en el tema, porque realmente el proyecto que presenta el Ejecutivo, el presidente Fernández, seguramente armado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene mucho interés en que esto esté aprobado, los grandes juristas lo tildan de inconstitucional en cierta parte. Ahí está la gravedad”.

Emergencia y prioridades

Blaiotta consideró que “el Poder Judicial Federal tiene problemas de emergencia presupuestario, edilicio y tecnológico. Hoy en día los gastos que están por presupuesto para el Poder Judicial Federal alcanzan hasta el mes de agosto, el resto le van a pedir al Tesoro de la Nación, que es quien los asiste”.

Asimismo, indicó que “en esta realidad que hoy tenemos, hay varios cargos de jueces que están vacantes, porque la Justicia Federal tiene su núcleo fuerte en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después en todo el resto del país, como en Junín tenemos el Juzgado Federal”.

Este proyecto, según indicó la concejala, “genera cantidad de cargos y no alcanza con lo que tenemos ya para lo que quedó vacante, de jueces. Estamos hablando de responsabilidades y sueldos altos y después de formar un juzgado atrás”.

Explicó que la reforma genera un nombramiento “express” para los jueces “que van a estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se van a crear 23 juzgados más, pasarían a ser 46. Entonces, todo esto tilda de violatorio leyes de nombramientos de jueces, quién puede estar a cargo de causas que ya se vienen tramitando, es decir, que hay un interés manifiesto de todo el grupo de los “K” en que esto salga”, aseguró.