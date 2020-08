Continúan los trabajos en los caminos rurales del distrito

El Gobierno de Junín continúa trabajando en los caminos rurales del Partido, realizando cunetas y tareas de mejorado para dar respuestas a los productores y trabajadores del sector.

Al respecto, Alberto del Solar Dorrego, a cargo de Vial Rural, manifestó: "Estamos trabajando en el camino 54-10, conocido como el de Rustici, que es un camino provincial. Las máquinas están viniendo desde lo que sería la Ruta 65 hacia la Ruta 188. También estamos realizando tareas en el camino 33, que es un camino alternativo al peaje y que presenta muchas dificultades cuando llueve".

"En varios lugares de los caminos rurales tenemos un problema recurrente que son las entradas a los campos. En estos sectores, no hay tubos alcantarillas y entonces el trabajo de cuneteo no es el adecuado, ya que la máquina debe levantar la hoja. Esto representa un problema, porque el agua no escurre como debería y debemos hacer otro tipo de tarea. El agua en estos lugares queda encima del camino y se producen cortes de hasta 50 o 60 cm de profundidad, lo cual genera un tapón que luego dificulta el paso de los vehículos por los caminos", indicó del Solar Dorrego.

Y agregó: "El código rural dice que el propietario es el responsable de la entrada a su campo. Este es un tema que se está tratando en el Concejo Deliberante y sobre el cual pronto saldrá una ordenanza, por la que se les solicitará que lo hagan. También está el contratista rural que alquila un campo y quiere tener una entrada y ahí estamos con estos inconvenientes".

Además, dijo: "También estamos trabajando con una retropala que nos sirve para limpiar las entradas con tubos y así puedan cumplir con su tarea. Además, se abren sangrías para que el agua que viene por la cuneta vaya al canal y se pueda escurrir normalmente. El tema del Covid-19 nos redujo personal, porque hay trabajadores que tienen enfermedades preexistentes y no pueden venir. Y, por otro lado, sufrimos roturas en algunas máquinas que en los próximos días ya estarán cumpliendo su tarea. Por eso pedimos paciencia a los productores y les decimos que los caminos rurales no se abandonaron y seguimos trabajando en cada sector".

En otro orden, el funcionario hizo referencia a los trabajos que comenzarán a realizarse en el puente Saavedra para volver a habilitar el paso. "La semana que viene vamos a trabajar en el puente Saavedra para poder habilitarlo. A cargo de ello estará Walter Burgio, quien se encarga del tema agua, alcantarillas, cunetas y demás cuestiones. Esta tarea llevará varios días pero es algo que debemos hacer por la importancia que tiene".