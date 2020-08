Coronavirus en Junín: se registraron 23 nuevos casos y ya hay 140 activos

La Secretaría de Salud confirmó ayer que 23 personas de Junín resultaron positivas para coronavirus. Se trata de 14 hombres de 53, 45, 24, 20, 43, 56, 43, 47, 29, 18, 29, 43, 57, y 84 años; y 9 mujeres de 24, 52, 44, 28, 25, 27, 70, 28 y 31 años.

Asimismo, hay 130 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios y 447 personas aisladas de manera preventiva.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 140 juninenses contagiados activos (191 desde el 20 de marzo) y un confirmado no residente. También se registra una persona fallecida de Junín y tres no residentes. Además, ya se han recuperado 51 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó que ayer una persona de nuestra ciudad recibió el alta y se considera caso recuperado de Covid-19.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.

Pergamino

En el parte epidemiológico que la Municipalidad dio a conocer ayer, se informó que Pergamino sumó 16 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas sobre un total de 34 muestras analizadas en el Instituto Maiztegui.

Uno de estos pacientes se encuentra internado y 15 con seguimiento domiciliario. Asimismo, se indicó que de los nuevos casos, 13 son contactos estrechos de casos positivos; uno con antecedentes de viaje a zona de riesgo dentro del país y dos con nexo epidemiológico en estudio.

En horas de ayer se activó 37 veces el protocolo: 12 pacientes internados, siete en el Hospital “San José”, cuatro en la Clínica Pergamino, uno en la Clínica Centro y 25 con seguimiento domiciliario.

Con estos nuevos datos, son 912 los aislados, 186 los casos positivos totales, 84 los casos positivos activos, 68 los casos sospechosos, 102 los casos recuperados, 648 los casos descartados y no se registran fallecidos.

“En una tasa muy alta”

El jefe de Asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, destacó que “tuvimos varias etapas de la pandemia en la Provincia. Esta semana nos desayunamos con el aumento de casos, rompiendo la barrera de los 7.000 casos”.

En ese marco, enfatizó que “estamos con una tasa de positividad muy alta. Eso es muy preocupante” y sostuvo que “para acompañar y ver si realmente la pandemia está controlada, la tasa de positividad con relación a los testeos tendría que llegar a un 10%, pero hoy estamos con una tasa promedio del 50%. En este contexto, hoy no podemos pensar en la flexibilización de actividades”.

En declaraciones radiales sostuvo que “el contagio en el interior está vinculado a las actividades comerciales que no se pueden interrumpir”.

García admitió que “hay un montón de gente que no puede cumplir con el aislamiento, y no por eso son irresponsables. Hay otras personas que podrían cumplirlo, pero que lo rompen de manera irresponsable, como en las marchas”.

En ese marco, señaló que “hay que decirle a la gente que esperemos un poco, pero con un horizonte más cercano: hagamos un esfuerzo más, porque ya hay varios proyectos de vacunas que están en un proceso acelerado de culminación”.

Agregó que “si nos queremos juntar hay que hacerlo en lugares abiertos, pero el mensaje de la Provincia es de todas formas: tratemos de evitarlo, tratemos de no hacerlo”.