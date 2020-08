El destino del predio ferroviario de Junín divide a oficialismo y oposición

El debate por el destino del predio ferroviario de Junín volvió a instalarse en la agenda política a partir de un proyecto presentado por el oficialismo para construir viviendas en el sector conocido como “La Quinta Florida”.

Pero la división de la ciudad por las vías del ferrocarril, una deuda que, desde el punto de vista urbanístico, ya arrastra varias décadas, generó estos días una nueva “grieta” en el tablero político local.

La iniciativa del concejal de Juntos por el Cambio Adrián Feldman prevé construir viviendas en el sector que nace en Primera Junta y finaliza en avenida República, con un cupo exclusivo para trabajadores ferroviarios sin techo propio. En este contexto, el intendente Pablo Petrecca recibió esta semana a representantes de los gremios Unión Ferroviaria y La Fraternidad.

El oficialismo comunal apunta a inscribir este proyecto en el plan Procrear, que acaba de lanzar el Gobierno nacional, “haciendo todos los trámites que se tengan que hacer ante los organismos pertinentes” para la construcción de un barrio.

Críticas y suspicacias

En la vereda de enfrente, dirigentes del Frente de Todos cuestionan el proyecto porque aseguran que el predio ferroviario debería tener una finalidad que privilegie el espacio público. Además, aseguran que el Procrear no está apuntado a los gremios, situación que genera en el campamento opositor algunas lecturas y desconfianzas.

En rigor, fuentes de este espacio confiaron a este diario que “hay una estrategia” del oficialismo comunal “para victimizarse” y que sea el Gobierno nacional quien rechace el plan de viviendas. “No lo piensan para solucionar un problema, sino para echarle la culpa a alguien”, cuestionó ayer un alto dirigente del meonismo.

Y agregó que ocurrió algo similar con la ordenanza de fase 4 ampliada, cuando “pese a que podía aprobarla por decreto, se victimizó diciendo que sin la ordenanza no podían abrir los locales gastronómicos; con el fallo de Plou dijo que no podía controlar; en los cuatro años de Macri nunca se acordó del Aeródromo ni del paso bajo a nivel, y ahora se lo pide a Meoni (el ministro de Transporte de la Nación); con las 25 viviendas Vidal no le transfirió los fondos para terminarlas y ahora le reclama a Kicillof que no las pueden terminar”.

¿Qué opinan los especialistas?

Los arquitectos consultados por este diario pidieron un tiempo para expedirse formalmente sobre la cuestión del predio ferroviario, pero coincidieron en que falta “un consenso más amplio”.

En esta línea recordaron el reciente fallo de la Corte bonaerense sobre la actual terminal, en el cual el tribunal rechazó el cambio de FOT. “Quedó demostrado que cuando se manejan estos temas puertas adentro, entre el municipio y un privado, pasan estas cosas”, comentó uno de los profesionales consultados. Y aclaró que, por la envergadura del predio ferroviario, esta vez un mal manejo podría tener “peores consecuencias” para el desarrollo y la integración de la ciudad.

Según pudo averiguar este diario de fuentes extraoficiales, los arquitectos ven en el hecho de que un juninense sea ministro nacional la posibilidad de trabajar en una solución urbanística para el predio, con “múltiples usos” y preeminencia de espacios públicos. “Es la posibilidad de cerrar la grieta y trabajar en conjunto”, concordaron.