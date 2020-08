Destacan que nunca cesó el trabajo en el Colegio de Abogados de Junín

El Dr. Pablo Rasuk es presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín desde el 1 de junio de 2018 y tiene mandato hasta el 31 de mayo de 2022.

En diálogo con Democracia, respecto al Día del Abogado, la pandemia y el cambio de fase en Junín, el Dr. Rasuk se mostró preocupado, más allá de que se había vuelto a la posibilidad de atender en los estudios, al trabajo presencial en el Departamento Judicial, en la cabecera que es Junín y también en los ocho Juzgados de Paz de los partidos que integran con Junín.

“Lo presencial no quiere decir que volvió a ser como el 20 de marzo, ni que vamos todos los días a Tribunales. Hay que sacar turnos, explicar el motivo y van manteniendo con la menor cantidad presencial posible y con la mayor toma de resguardo sanitario, llámese paneles divisorios, barbijos, alcohol en gel, sanitización en los documentos que se entregan y a veces también cuando retiramos expedientes en préstamos por algún motivo puntual ocurre lo mismo”, explicó el entrevistado.

Recordó que se había rehabilitado la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y también la reapertura del Centro de Mediación del Colegio, lo que posibilitaba que la marcha de dicho proceso fuera completa y la rehabilitación de todos los plazos judiciales.

Destacó también que los fueron de Familia y Penal nunca estuvieron afectados por la suspensión de plazos, es decir, siempre estuvieron trabajando durante la cuarentena.

El Dr. Rasuk dijo que en el marco de la pandemia, la rehabilitación del servicio de Justicia significó un gran esfuerzo de la colegiación toda, a través del Colegio de Provincia, del Colegio de Magistrados, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y del gremio, para que “el servicio de Justicia pueda tener acceso a la tutela efectiva y permanente de todo aquel que tiene alguno de sus derechos afectados”.

Manifestó que en este punto cabía destacar el comportamiento de los letrados del Departamento Judicial, la mayoría de los magistrados y los funcionarios. “Casi todos estuvieron con turno pero trabajando a pleno en sus juzgados con dotación reducida y después, a medida que se estuvieron implementando las licencias de trabajo desde la casa o a distancia, mediados de junio, la mayoría del personal estaba trabajando desde sus casas con los puestos de teletrabajo. Naturalmente, no es lo mismo que el trabajo presencial, hay cosas que se demoran, que hay que rehacer. No es lo mismo ir a buscarla y volverla a llevar que hacerlo por vía informática pero siempre la mirada estuvo en el cuidado de la salud, de todo, para poder llevar adelante el servicio”, acotó.

Según lo expuesto, el Colegio de Abogados nunca dejó de trabajar, por eso Rasuk hizo una especial mención a todos los empleados, “que trabajaron desde sus casas hasta que se pudo abrir el Colegio”. Aclaró que actualmente estaban con dotación reducida, horarios acotados y todos los elementos de cuidado por la cuestión sanitaria actual.

“El servicio al matriculado, lo que es administrativo, nunca dejó de hacerse. Sí se suspendieron las publicaciones oficiales, las emisiones de DNI y Pasaporte, que ahora se están retomando, dando turnos no al mismo nivel de 6 u 8 personas por día sino que se hace con 1 o 2 por día”, aclaró.

Viajes suspendidos

Los viajes a La Plata, que antes eran tan comunes por estar la sede central del Colegio de Abogados allí, obviamente están suspendidos y el trabajo continúa a distancia.

“Antes de la pandemia viajaba dos veces por semana – dijo el Dr. Rasuk-, después, mi último viaje fue el 18 de marzo y tenía que volver a viajar el miércoles siguiente pero no se pudo. Todo lo que es Colegio de Provincia está incorporado por sistema ZOOM.

Cabe destacar que el 3 de marzo del corriente año, Rasuk juró como consejero titular en representación de los abogados de la matrícula, en el Consejo de la Magistratura, por lo cual en esta función, integrando la comisión de Servicio de Justicia, también la cumple a distancia, vía informática, en forma semanal.



Día del Abogado

El 19 de diciembre de 1958, la Junta de gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados aprobó celebrar el Día del Abogado el 29 de agosto de cada año, en recuerdo del nacimiento de Juan Bautista Alberdi ocurrido en Tucumán en el año 1810.

En Junín, todos los festejos y actos especiales que normalmente se realizan para celebrar el Día del Abogado han sido suspendidos. “En cuanto a la premiación y agasajo a los matriculados comunicaremos cuándo lo vamos a llevar adelante”, manifestó el Dr. Rasuk.

Los matriculados que en el 2020 cumplen 25 años de matriculación son: Dr. Defendente, Héctor Juan; Dra. Eguren, Graciela María Silvina; Dr. Farías, Ignacio; Dr. Ferrari, Hugo; Dr. Fontanillo, Miguel Ángel; Dr. Franco, Roberto Daniel; Dr. Gaffey, Cristian David; Dr. González, Fabián Esteban; Dra. Inglese, Carolina Elizabeth; Dr. Mangieri, Daniel Alberto; Dra. Manueli, Fabiana Edith; Dr. Maspoli, Sebastián; Dr. Oberda, Gastón Darío; Dra. Oliva, Laura; Dra. Rot, Paola Andrea; Dra. Schmidt, Vanesa Lelia.

Reciben medalla por los 50 años de matriculación: Dr. Angiorama, Carlos Juan y Dr. Peretti, Oscar Rodolfo.