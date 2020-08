Casella: “Estamos en un momento delicado, hay que cumplir los protocolos”

La suba de casos de coronavirus en la ciudad y la reciente situación en comercios gastronómicos que debieron cerrar momentáneamente por contagios, genera sin dudas preocupación en el sector y en la sociedad.

El presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, Juan Víctor Casella, aseguró que hoy más que nunca se deben cumplir los protocolos y apuntó no solo a la responsabilidad colectiva, sino también a la personal ya que debemos “convivir con el virus”.

Reapertura

A raíz de contagios en locales gastronómicos, el jueves se realizó una reunión del sector con el área de Seguridad del municipio para conocer los procedimientos que se llevan a cabo.

“Hay que aclarar que cuando se cierra el local es hasta que se hace la desinfección, aunque le ponen la faja de clausura, nosotros preferíamos que no porque no se debe a una situación de irregularidad, sino a la mala suerte de sufrir un contagio”, expresó Casella.

Asimismo, aclaró que si el comercio cuenta con otro grupo de personal que no se vio afectado o estuvo en contacto, puede reabrir luego de dicha desinfección.

“Si tiene otro grupo de personal pueden abrir, el que tiene personal como para abrir de nuevo, lo puede hacer”, indicó.

Consultado sobre el posible temor de la gente a concurrir, Casella aseguró: “Este fin de semana va a ser una muestra perfecta de lo que suceda”.

No obstante, aclaró: “Hay que cuidarse mucho, seguir los protocolos. Que haya responsabilidad colectiva y personal”.





“Complicados”

“Estamos en un momento delicado en la ciudad, con más casos y es necesario que se cumplan los protocolos al pie de la letra”, destacó Casella.

El titular de la CEHG de Junín aseguró que “tenemos que convivir con el virus y respetar las medidas, cuidarnos”, e hizo hincapié en los protocolos vigentes.

En los comercios, realizar especialmente la higiene externa, de superficies, picaportes, mantener el distanciamiento entre personas, respetar la capacidad permitida, entre otras.

“Sin dudas el crecimiento importante de casos asusta a la gente, pero esperemos que no afecte al sector. Ya venimos muy mal. La situación de la hotelería es desesperante y la gastronomía arrancó con poco pero al menos se está trabajando, lo que es un gran paso, pero la situación es complicada”.

