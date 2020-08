Petrecca afirmó que cerrarán los espacios públicos en Junín para encuentros sociales

Ante el avance del coronavirus, esta mañana el intendente de Junín, Pablo Petrecca, brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que se cerrarán los espacios públicos, como las plazas, el Parque Borchex y la Laguna de Gómez, para encuentros sociales, pero se podrán utilizar para la práctica de deportes individuales.

Además, confirmó que, a partir del primero de septiembre, el complejo Pioneer comenzará a utilizarse para alojar a los pacientes leves de covid-19 que no cuenten con las condiciones adecuadas para mantener el aislamiento en sus hogares.

Hoy tenemos un 92% de las actividades en funcionamiento. Tenemos un equilibrio en materia de fuentes laborales y es algo para destacar. Pablo Petrecca

Yo sé que la gente hoy está con pánico, pero el parque y la Laguna no son el problema de contagio, sino cuando se hacen fiestas. Hugo Greco

“La apertura de los espacios públicos había sido una buen medida sabiendo que estaban prohibidas las reuniones sociales, para que puedan disfrutar al aire libre. Los infectólogos siempre recomiendan que son mejores los espacios abiertos que los cerrados”, manifestó el Intendente.

“Entendemos también que quizás esta apertura puede generar una confusión en los vecinos de que está todo bien y la realidad es que no está todo normal. Estamos en una situación de crisis”, apuntó.

“Si bien el comportamiento en los espacios públicos ha sido bueno, hoy estamos anunciando que los vamos a cerrar para las reuniones sociales y solo estarán habilitados para la actividad física”, informó Petrecca.

“Es un retroceso como un llamado de atención y a la reflexión. Estamos a tiempo de seguir sosteniendo lo que hemos logrado y de nosotros va a depender. Si no cumplimos estos cambios podemos retroceder a Fase 3, lo que implica el cierre comercial”, indicó.

En ese sentido, reiteró: "Es necesario cumplir con seis medidas esenciales y cambios de hábitos: evitar los encuentros sociales, no compartir el mate ni otros utensilios, usar barbijo o cubrenariz y boca, cumplir con el distanciamiento de dos metros, lavarse las manos permanentemente y, en el encuentro con el otro, reducir las charlas respetando la distancia y usando el cubreboca".

"Lo peor no ha llegado"

Acompañado por miembros de la Mesa de Salud, Petrecca continuó: “Venimos expresando que lo peor no ha llegado y esperamos un aumento de casos. No es una sorpresa la actualidad que estamos viviendo a nivel Junín y en la Región. Siempre hablamos de que no estamos exentos”.

“Cabe recordar que desde el comienzo de la cuarentena venimos tomando como Gobierno local varias medidas y llevando mensajes de concientización y de responsabilidad individual, sabiendo que cada actitud que tenemos como individuos impacta en lo sanitario. La cuarentena se ha hecho muy extensa, genera malestar e incertidumbre”, dijo.

“Lamentablemente, podemos ver en los últimos casos positivos algunas irresponsabilidades de las personas que han generado contagios por contactos estrechos y encuentros sociales”, manifestó.

“Por eso hoy estamos viviendo a nivel local la situación más crítica. No podemos saber si es el pico máximo o habrá más casos en el futuro”, subrayó.

“Desde el comienzo de la cuarentena hicimos foco en el cuidado y en la economía. Cualquiera puede soportar la cuarentena de 30 días y no de más de 150 días. Por eso hicimos un esfuerzo para mantener activa la actividad económica”, reconoció.

“Hoy tenemos un 92% de las actividades en funcionamiento. Tenemos un equilibrio en materia de fuentes laborales y es algo para destacar, pero siempre hacemos foco en la responsabilidad individual”, afirmó el Intendente.

“Siempre avisamos que está la posibilidad de retroceder de fase, que tiene que ver con la situación epidemiológica y de la curva de contagios. En mi voluntad no está cerrar actividades comerciales, ya que impacta directamente en las fuentes laborales”, confirmó.

“Este diálogo es para llamar a la reflexión. Hay un Gobierno que está trabajando incansablemente para poder salir adelante”, concluyó.

“La propagación ha aumentado”

A su turno, el Dr. Carlos Lombardi, secretario de Salud, afirmó: "Toda la información oficial que se brinda diariamente es con absoluta verdad y no hay de ninguna manera un ocultamiento de ningún tipo, porque eso no nos permitiría organizar todas las tareas preventivas”.

Luego, indicó que “en las últimas semanas la propagación del virus ha aumentado de manera notable, ya no solo pasa por las personas que vienen de zonas de circulación viral, sino de los contactos estrechos de personas positivas de Covid-19”.

De las personas confirmadas con coronavirus, en un 9,4 % no hemos podido determinar el nexo epidemiológico. Carlos Lombardi

Hoy estamos a tiempo de controlar la situación, pero eso dependerá de la actitud de cada uno de nosotros. Javier Pepa

El funcionario también hizo hincapié en que “de las personas confirmadas con coronavirus, en un 9,4 % no hemos podido determinar el nexo epidemiológico y están todavía en estudio. Si este porcentaje sigue aumentando, vamos a llegar a una situación de circulación viral comunitaria. Por eso, más que nunca, apelamos a la conciencia y a la responsabilidad de los vecinos para tratar de aplacar esta curva ascendente que hoy tenemos y que, de continuar, traerá consecuencias en la posibilidad de respuesta de los efectores de salud”.



“No critiquemos, pero denunciemos”

Por su parte, el Dr. Hugo Greco manifestó: “No existe solo el Covid, sino que hay una cantidad de enfermedades como lo es la hipertensión, el infarto, la depresión, diabetes y obesidad que con el aislamiento están aumentando día a día y mucho. Entonces, nosotros necesitamos que la gente tenga responsabilidad”.

“Yo sé que la gente hoy está con pánico, pero el parque y la Laguna no son el problema de contagio, sino cuando se hacen fiestas, que es donde se tiene que caer con todo el peso de la ley. Eso viene en perjuicio de muchas fuentes de trabajo, de un montón de abuelos que hace meses que no salen y de un montón de chicos”, apuntó.

“Por favor, no critiquemos, pero sí denunciemos cuando no cumplen con las normas. En lo único que tenemos que pensar es en la gente. Hemos visto gente tomando del pico y esa actitud puede fundir a una ciudad”, subrayó.

“El único pedido es que se cuiden y que sigan haciendo actividades físicas para prevenir otras enfermedades también”, resaltó.

“Estamos a tiempo de controlar la situación”

Finalmente, Javier Pepa, director médico adjunto de La Pequeña Familia e integrante de la Mesa de Salud, manifestó: "Estamos preocupados por la situación y necesitamos de la responsabilidad social de cada uno de los juninenses para que las actividades no se resientan. Hoy estamos a tiempo de controlar la situación, pero eso dependerá de la actitud de cada uno de nosotros".

"El sistema de salud de Junín está en condiciones de dar respuestas, no está colapsado, pero si no hay responsabilidad social, el resultado no va a ser bueno", finalizó.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados