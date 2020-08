Maxi Berestein: “El mensaje del municipio es contradictorio”

¿Cómo analiza la gestión de la pandemia en Junín?

-Notamos que hay una falta de coordinación, de liderazgo, y que el mensaje del municipio es contradictorio. El mensaje oficial que transmite el intendente no se condice con lo que está pasando en la ciudad, que es una situación compleja, por lo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena.

-¿Cree que la gestión municipal es demasiado aperturista para este momento de crecimiento de los contagios?

-Lo que hay es algún grado de contradicción, cuando uno escucha al intendente decir que estamos bien, que la situación está controlada, que estamos lejos de un colapso, y de alguna manera se flexibilizan los controles, se convoca a marchas -situación que creemos que es un poco imprudente-, solo se apela a la responsabilidad social. Me parece que eso va a contramano de la realidad, en la cual la multiplicación de casos es obvia. Hemos superado los cien casos, hemos tenido días con más de veinte casos positivos, hay clínicas de Junín que ya han manifestado que no pueden recibir más casos positivos porque tienen mucho personal de salud contagiado.

Todos apelamos a la responsabilidad social, pero el Estado debe estar presente para contener.

Todos apelamos a la responsabilidad social, pero el Estado debe estar presente para contener. Debe comunicar permanentemente cuál es la situación epidemiológica de la ciudad y regular a quienes no cumplen las normas, que son una minoría, pero que pone en riesgo a la mayoría que sí cumple con los protocolos. Ahí debe estar el Estado, con un mensaje claro, porque esta es una situación que se puede complejizar mucho. Si no transmitimos a los vecinos esta situación y los motivamos a relajarse, a que en Junín no pasa nada, bueno, creo que nos estamos confundiendo de camino.

-Desde el Frente de Todos denuncian que no son convocados a la Mesa de Salud.

-Estamos atravesando el peor momento de la pandemia sin un contexto de liderazgo, de conducción, de orden, que es tan necesario. Nuestra presidenta de bloque en el Concejo participaba de la Mesa de Salud, pero hace un mes que no hemos sido convocados. Nosotros habíamos hecho la propuesta de utilizar los hoteles, que tan mal la están pasando, para poder aislar a aquellos pacientes positivos leves, en vez de estar saturando el sistema de salud y de alguna manera exponiendo al personal de salud, que es tan necesario y que lo debemos cuidar.

Hay que ser claro y no hay que confundir a los vecinos, las camas de terapia no están saturadas, estamos bien en Junín, pero sí hay un nivel de saturación en las camas de baja complejidad, porque al no haber centros extrahospitalarios, recaen todos los pacientes en el sistema sanitario y genera una dificultad. Esta cuestión se discute desde abril en la Mesa de Salud y aún estamos esperando que se resuelva.



-¿Cree que faltan controles en la ciudad?

-La tendencia es que los casos se sigan multiplicando y para que el sector de la economía pueda seguir funcionando y no tengamos que descender de fase, el sector que no cumple las reglas debe ser controlado, porque si flexibilizamos absolutamente todo, vamos a ir en contra de aquellos que necesitan trabajar, porque si la situación se agrava demasiado el intendente va a tener que tomar la decisión de cerrar actividades económicas, que es lo que nadie quiere. Hay que proteger al buen vecino, no se puede gobernar para la popular ni decir todo lo que la gente quiere escuchar, hay que gobernar con templanza, con decisión política, con criterio, para proteger en definitiva a la ciudad de Junín, del mismo modo que lo han hecho el presidente y el gobernador. El gobernador ha puesto ahora la atención en el interior de la Provincia, porque ve que el aumento de los contagios se está dando en el interior, y es acá, en el interior, donde debemos estar muy sólidos, dándole un mensaje muy claro a la gente para no confundirla.

