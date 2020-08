Petrecca afirmó que cerrarán los espacios públicos en Junín para encuentros sociales

Ante el avance del coronavirus, esta mañana el intendente de Junín, Pablo Petrecca, brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que se cerrarán los espacios públicos, como las plazas el Parque Borchex y la Laguna de Gómez, para encuentros sociales.

“La apertura de los espacios públicos había sido una buen medida sabiendo que estaban prohibidas las reuniones sociales, para que puedan disfrutar al aire libre. Los infectólogos siempre recomiendan que es mejor los espacios abiertos que los cerrados”, manifestó.

“Entendemos también que quizás esta apertura de puede generar una confusión en los vecinos de que está todo bien y la realidad es que no está todo normal. Estamos en una situación de crisis”, apuntó.

AHORA - CONFERENCIA DE PRENSA AHORA - CONFERENCIA DE PRENSA MESA SANITARIA COVID 19 Publicado por TeleJunín en Viernes, 28 de agosto de 2020

“Si bien el comportamiento en los espacios públicos ha sido bueno, hoy estamos anunciando que los vamos a cerrar para las reuniones sociales y solo estarán habilitados para la actividad física”, informó Petrecca.

“Es un retroceso como un llamado de atención y a la reflexión. Estamos a tiempo de seguir sosteniendo lo que hemos logrado y de nosotros va a depender. Si no cumplimos estos cambios podemos retroceder a Fase 3, lo que implica el cierre comercial”, indicó.

"Lo peor no ha llegado"

“Venimos expresando que lo peor no ha llegado y esperamos un aumento de casos. No es una sorpresa la actualidad que estamos viviendo a nivel Junín y en la Región. Siempre hablamos que no estamos exentos”, continuó Petrecca.

“Cabe recordar que desde el comienzo de la cuarentena venimos tomando como Gobierno local varias medidas y llevando adelante mensajes de concientización y de responsabilidad individual, sabiendo que cada actitud que tenemos como individuos impacta en lo sanitario. La cuarentena se ha hecho muy extensa, genera malestar e incertidumbre”, dijo.

“Lamentablemente podemos ver en los últimos casos positivos algunas irresponsabilidades de las personas que han generado contagios por contacto estrechos y encuentros sociales”, manifestó.

“Por eso hoy estamos viviendo a nivel local la situación más crítica. No podemos saber si es el pico máximo o habrá más casos en el futuro”, subrayó.

“Desde el comienzo de la cuarentena hicimos foco en el cuidado y en la economía. Cualquiera puede soportar la cuarentena de 30 días y no de más de 150 días. Por eso hicimos un esfuerzo para mantener activa la actividad económica”, reconoció.

“Hoy tenemos un 92% de las actividades en funcionamiento. Tenemos un equilibrio en materia de fuentes laborales y es algo a destacar, pero siempre hacemos foco en la responsabilidad individual”, afirmó el Intendente.

“Siempre avisamos que está la posibilidad de retroceder de fase que tiene que ver con la situación epidemiológica y de la curva de contagios. En mi voluntad no está cerrar actividades comerciales, ya que impacta directamente en las fuentes laborales”, confirmó.

“Este diálogo es para llamar a la reflexión. Hay un Gobierno que está trabajando incansablemente para poder salir adelante”, concluyó.