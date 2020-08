Luis Chami afirmó que en Junín “no hay circulación comunitaria” del coronavirus

A más de 150 días del comienzo de la cuarentena por el coronavirus, el director de Seguridad del municipio de Junín, Luis Chami, realizó un balance de los operativos de seguridad y prevención en la Ciudad.

“Si hablamos de los controles de acceso a la Ciudad, los estamos haciendo bien y no tenemos un antecedente de que los casos positivos entraron mal o no hayan tenido el permiso. Hace cinco meses que estamos trabajando con la Policía y los inspectores municipales dando lo mejor”, afirmó Chami en diálogo con TeleJunín.

“Uno en esto por ahí es ignorante por desconocimiento y los que asesoraron le erraron con el pico de contagios porque lo daban para abril o mayo y todavía no se dio. Ahora hay que corregirlo y tener el menor impacto posible”, apuntó.

“Hoy estamos teniendo personal de salud que se está contagiando, policías y comisionistas. Dependemos del cuidado de cada uno para no contagiarse. Hasta el momento no hay circulación comunitaria y sí hay contactos estrechos”, aseguró.

“Los números telefónicos 132 y el 147 siguen funcionando y puede haber saturación del sistema, pero les pido a los vecinos que insistan para que puedan tener una respuesta”, manifestó.

“Queremos que el vecino informe y denuncie dónde hay reuniones sociales para poder hacernos cargo y dirigirnos al lugar”, subrayó.

Permiso para ingresar

Continuando con la entrevista, Chami recordó que “el que viene de afuera” tiene que tramitar un permiso especial en la página del Gobierno de Junín para poder ingresar a la Ciudad. “Nuestro personal de la Secretaría de Seguridad evalúa si tiene que entrar o no. En el caso del que quiere ingresar del AMBA estamos evaluando también a qué viene”.

“Al haber más contagios seguimos ampliando la cantidad de gente para los controles. Para nosotros es importante que nuestra Secretaría de Seguridad haga el trabajo bien y no nos permitimos cometer errores. Todos los días nos juntamos para corregir distintas cuestiones que vayan apareciendo”, reconoció.





Seguridad

En relación a la seguridad, “los controles los seguimos haciendo y no nos relajamos y estamos abocados a lo que la Provincia no puede hacer, que es al delito. Somos lo que hacemos y se puede corroborar en el trabajo diario”, dijo el director de Seguridad.

“Estamos trabajando con todos los recursos y estamos trabajando dentro de esta pandemia como si no hubiese existido. Yo no quiero agachar la cabeza y quiero seguir adelante. A nosotros nos gusta estar”, remarcó.

Ocho ingresos habilitados

Cabe recordar que el municipio obstruyó con montículos de tierra más de 60 calles en el perímetro de nuestra ciudad y solo quedaron habilitados ocho accesos.

Sobre Ruta 7 permanece abierto el ingreso por avenida de Circunvalación, Benito de Miguel y Ramón Hernández, con las colectoras operativas. Mientras que por Ruta 188 están autorizadas las entradas por Pastor Bauman, avenida República, Rivadavia, Alberdi y Circunvalación.

A esto se suma que, entre las 22 a las 6 de la mañana por Pastor Bauman, República, Rivadavia y Ramón Hernández, se prohíbe el ingreso a la Ciudad de quienes no residan en Junín, excepto el transporte de cargas, sistemas de salud, fuerzas de seguridad y bomberos.

Cabe destacar que en dichas arterias se mantienen los controles policiales fijos y dinámicos, en los que se solicita el Certificado Único de Circulación, como así también los documentos habituales en los operativos viales de rutina.

A su vez, se mantienen cerrados unos 20 accesos rurales para que todos los que quieran ingresar a Junín se vean forzados a hacerlo solo por las siete vías habilitadas.

Al respecto, el director de Seguridad informó que, desde mediados de junio, cuando se cerraron más de 60 calles con los montículos de tierra, a Junín intentan ingresar unos 25 automóviles al día que son rechazados por provenir de zonas de transmisión viral y no tener permiso de circulación.

“Hoy en la Ciudad existe la posibilidad de movilización porque no estamos en Fase 1 y los que circulan son trabajadores esenciales, ya que se han flexibilizado muchas actividades. Pero en horas de la noche, en la Ciudad no anda nadie”, aclaró.

“Por ejemplo, en la zona del Golf hay una calle que tiene una tranquera y un comerciante hacía entrar a los que venían por la Ruta 7”, informó.

“Después los montículos de tierra, que limitan el ingreso, están siendo destruidos por la gente. Continuamente estamos encima de ese tema. Y la realidad es que tratamos de estar en todos lados”, concluyó.