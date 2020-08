El médico y concejal Javier Prandi será el director del complejo Pioneer

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó ayer, en el salón de la Llama Olímpica del Complejo Municipal San Martín, una nueva reunión de la Mesa Sanitaria en la que se analizó la situación epidemiológica de la ciudad, el funcionamiento de las instituciones médicas y se debatieron posibles acciones. Durante el encuentro, el concejal oficialista Javier Prandi brindó precisiones sobre la puesta en marcha del complejo Pioneer como centro de internación extrahospitalaria para pacientes leves de Covid-19.

Al término del encuentro, el jefe comunal afirmó: "En el marco de esta pandemia que nos afecta y de las distintas etapas de la cuarentena, desde el municipio hemos tomado distintas decisiones, comenzando a fines de febrero con reuniones con las autoridades de la Región Sanitaria III y luego sumando a más actores de la salud, ya sean públicos o privados. La verdad es que esto ha sido muy fructífero, porque nos ha permitido llevar adelante numerosas acciones y hacer frente a las distintas situaciones a las que nos hemos enfrentado como ciudad en esta pandemia".

Y agregó: "Además, hemos conformado otras mesas más operativas, más chicas, que nos permiten estar permanentemente conectados para la toma de decisiones y para discutir cuestiones urgentes. Para mí, como intendente, escuchar la opinión del doctor Jorge Herce, autoridad máxima sanitaria, y de las distintas instituciones médicas que hoy son quienes están haciendo frente a la situación a través de un gran trabajo, ya sea las clínicas, el Hospital, el sistema de emergencias e infectólogos y sociólogos, es muy importante a la hora de tomar decisiones”.

En esta línea, Petrecca agradeció "a todos los sectores por el esfuerzo que vienen realizando" y dijo: "Seguiremos por este camino, tomando todas las decisiones que tengamos que tomar en el marco del desarrollo de la pandemia, siempre escuchando a todos y de manera rápida".

"Seguiremos trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires y todas las instituciones para tomar todas las medidas que hagan falta, sin dudar y, como siempre, llamando a todos los vecinos a no relajarse, a no bajar los brazos, respetar el uso del tapabocas, no compartir mates ni botellas, respetar la distancia social y así minimizar el riesgo. Debemos cuidarnos entre todos porque de esto va a depender que podamos seguir hacia adelante", agregó.

Complejo Pioneer

Respecto del complejo Pioneer, el intendente afirmó: "Hemos escuchado a Prandi, que será el director del complejo extrahospitalario. Él puso en situación a todos los presentes sobre los recursos que se vienen aportando para que prontamente podamos estar trasladando pacientes Covid 19 positivo leves a ese lugar. Como dije, estas mesas de análisis, debate y consenso son fundamentales para trabajar de manera aceitada y hacer frente a la situación que hoy nos toca atravesar, prestando mucha atención a la situación sanitaria, sin perder de vista todas las otras cuestiones, en fin, mirando integralmente la situación".

Por su parte, el Dr. Jorge Herce, director de Región Sanitaria III, indicó: "Es muy importante esta reunión porque no hay forma de avanzar y recuperar la normalidad sin el trabajo conjunto de todos los actores. Todos desempeñamos un rol distinto y es importante coordinarse para que las acciones sean efectivas. Estas mesas son muy importantes por eso".

"El trabajo coordinado, la solidaridad entre los distintos actores y el compromiso de todos, incluyendo al ciudadano, serán fundamentales para que tengamos buenos resultados, mucho más en este contexto de luz amarilla que tenemos en gran parte de la Región", remarcó para finalizar.

