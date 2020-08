La oposición reclama a Petrecca que “priorice la salud de los juninenses”

El bloque de concejales del Frente de Todos de Junín afirmó en un comunicado que Junín atraviesa “las horas más complejas” desde el inicio de la pandemia. Y agregaron: “Ante este contexto vemos con gran preocupación la falta de liderazgo y coordinación en la administración de nuestra ciudad”.

“El caos se ha apoderado del escenario local. Por un lado, el Intendente anuncia por los medios de comunicación que la situación está controlada, que estamos lejos del colapso, relaja los controles, promueve movilizaciones políticas y motiva a usar los espacios públicos, apelando solo a la responsabilidad social”, dijeron.

Y ampliaron: “Sin embargo, por otro lado, se encuentra la realidad, con la multiplicación de los casos positivos, la clausura de comercios, los espacios públicos colmados de imprudencias, las clínicas desbordadas y el personal de salud está altamente comprometido por la enfermedad. Mientras tanto, el comprometido sistema de salud sigue esperando una solución extrahospitalaria, a pesar de las fotos que el intendente promocionó en el mes de abril anunciando que iban a estar disponibles”.

“Hoy, en el momento más crítico, ya no existen conferencias de prensa, ni comunicaciones institucionales que cuenten el estado epidemiológico de la ciudad o la trazabilidad de los casos, que tan rápido se organizaban cuando teníamos algunos casos aislados. La Mesa de Salud que se utiliza como justificativo de cada decisión que toma el Intendente, hace más de un mes que no se convoca o, al menos, nosotros no hemos sido convocados”, cuestionaron.