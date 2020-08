“No sabemos cuándo será el pico”, dijo Cristina, del laboratorio de la Unnoba

La directora del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) y secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Unnoba, Carolina Cristina, afirmó que la entrega de los resultados de los análisis de Covid-19 para pacientes de la Región comienza a normalizarse, luego de recibir la semana pasada un intenso flujo de casos.

En diálogo con TeleJunín Noticias, la doctora y jefa del laboratorio que funciona en Newbery 261 reconoció que la semana pasada hubo cierta demora en la entrega de los resultados, debido a la cantidad de muestras que fueron derivadas no solo de Junín sino también de distritos de la Región, que atraviesan un brote.

En este escenario, el laboratorio absorbió todo el trabajo de análisis de los hisopados. “Fue un trabajo adicional, que hizo que todo el equipo estuviera procesando muestras durante mucho tiempo. Por suerte se pudo completar todo. Ya ayer (anteayer) no nos quedaban muestras atrasadas y hoy (ayer) también vamos a pasar todas las del día. Volvimos a entregar los resultados en 24 horas”, destacó.

Al respecto, la investigadora afirmó que si bien los tranquiliza el hecho de haber hecho lo atrasado, no hay que temer si vuelven a tener una llegada abrupta de muestras. “Puede volver a pasar y no hay que preocuparse porque sabemos que las urgencias las vamos a poder responder en un día y que el resto de las muestras se entregarán al día siguiente y eso está muy bien comparado con otros laboratorios que tenían cuatro o cinco días de demora”, comparó.

“Estamos preparados”

Sobre la capacidad del laboratorio para realizar los análisis en el día, Cristina respondió que trabajan según el número de muestras. “En principio creíamos que serían a lo sumo 60, después nos dimos cuenta de que unas 80 podíamos hacer. Ahora estamos arriba de cien, no puedo decir un número porque cuando hubo una llegada abrupta de muestras lo pudimos cubrir. Vamos respondiendo a la demanda y estamos preparados. Todo este tiempo sirvió para que el equipo se prepare, hoy tiene experiencia y la capacidad técnica para hacerlo”, señaló.





Casos en aumento

“Sabríamos que es el pico si los casos comenzaran a bajar. Por ahora, lo que vemos en el laboratorio es que los contagios siguen aumentando, por lo que no sabemos cuándo será el pico”, afirmó Cristina.

“Desde el punto de vista de nuestra actividad de diagnóstico de Covid-19, es el momento de mayor trabajo. Es muy fluctuante la derivación de muestras de las regiones. No solo recibimos de la Región Sanitaria III, sino de la X y de la II, y el flujo varía de acuerdo a los focos de infección”, explicó.

El CIBA cuenta con 16 personas que conforman el personal estable del laboratorio, más otros cinco profesionales que se desempeñan actualmente en el Laboratorio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, además del personal de soporte, administración, mantenimiento y limpieza.

“Estamos día a día poniendo todo para que salgan los resultados en tiempo y forma, con bastante cansancio pero con mucho orgullo de poder dar esta respuesta para Junín y toda la zona”, expresó.

Al ser un Centro de Aplicaciones Básicas Aplicadas, esta institución, además de realizar análisis de los testeos por coronavirus, cumple con actividades y proyectos.

“En este momento no hay tanto margen para dedicarse a otra cosa. Tenemos mucha gente trabajando, investigadores, becarios y técnicos en el diagnóstico. No obstante, hay cosas que no podemos frenar, por ejemplo, los doctorados, el armado del doctorado de una becaria, la defensa de tesis de otra, corresponder a los evaluadores de los papers de nuestras publicaciones, mantener a los animales de experimentación, que es algo esencial”, aseguró.

Los anticuerpos

Cristina dijo que están abocados a un proyecto de Covid, financiado por el ministerio de Ciencia y Tecnología. “La convocatoria se llama Covid-Federal, para dar respuesta rápida ante la pandemia. Es en colaboración con el Hospital y Región Sanitaria III, y se trata de evaluar la respuesta de anticuerpos que tiene la población. De hecho, vamos a elegir algunas poblaciones de trabajo, una de ellas es el personal de Salud, otras son los transportistas, que pueden o han estado expuestos al virus”, acotó.

Según la científica, en estas poblaciones se evaluarán los anticuerpos y su efectividad. Actualmente se está en fase de recolección de muestras.

