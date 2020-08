El municipio implementó la Fase 4 “adaptada” y siguen las actividades

El gobierno bonaerense oficializó el pase de Junín a la Fase 4 de la cuarentena administrada y desde el municipio pusieron en marcha la “adaptación”, por lo que continúan en funcionamiento todas las actividades culturales, recreativas y deportivas, aunque con el compromiso de reforzar los controles y las medidas de prevención.

En este contexto, integrantes del gabinete municipal mantuvieron ayer una serie de reuniones con representantes y profesores de diferentes actividades para firmar un nuevo compromiso de responsabilidad social y poder continuar con sus actividades.

Según pudo saber este diario, el principal argumento presentado por los representantes de clubes y ginmasios es que no hubo contagios por la práctica de estas actividades.

También, al haber sido incluidos por la Provincia en Fase 4, los bares y restaurantes seguirán abiertos. Y seguirán abiertos el Parque Borchex y el Parque Natural Laguna de Gómez.

La secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, precisó: "Decidimos volver a poner en marcha la ordenanza local de Fase 4 adaptada, que permite la continuidad laboral a estas actividades".

"La verdad es que hoy (por ayer) se ha dado mayor relevancia a la fuente de trabajo. Si bien durante los primeros meses de la emergencia sanitaria tuvimos un período muy crítico respecto de la apertura de todo tipo de actividad y servicio, hoy la realidad es otra. Son muchos meses y la preservación de la fuente de trabajo de los juninenses se ha convertido en una prioridad", agregó.

“Responsabilidad”

"Lo que estamos haciendo es apelar a la responsabilidad de cada uno de los que desarrollan estas actividades, que no se circunscriben al deporte al aire libre solamente, sino que hay actividades que, más allá del permiso provincial, quedarían afuera por no desarrollarse en clubes o polideportivos, entonces deberían cerrar. La idea es darles continuidad con un nuevo compromiso de responsabilidad social y redoblar la apuesta en cuanto a la atención, para cuidarse a ellos mismos, como sus familias, alumnos y la comunidad toda", agregó.

"Lo han recibido con mucho agrado y se manifestaron una vez más comprometidos. Apelamos a que esto se siga dando así y mantener este equilibrio", destacó la funcionaria para finalizar.

Por su parte, Claudio Yópolo, director de Deportes, afirmó: "Permanentemente venimos trabajando en conjunto con todas las instituciones y profesores, porque estamos convencidos de que el foco de contagio no está en el deporte y porque tenemos que pensar en el trabajo de la gente. Hoy vinieron en gran número para pedirnos la continuidad de sus trabajos y seguiremos codo a codo, redoblando el compromiso para no descuidar la salud y permitir la práctica deportiva, que también hace bien".



Repercusiones

Marcelo Rodríguez, presidente de la Asociación Juninense de Básquet, dijo: "Esto es minuto a minuto y hay que seguir poniendo todo el esfuerzo. Estamos contentos de poder continuar con la actividad del básquetbol, agradecidos al intendente, Pablo Petrecca, y redoblando el esfuerzo para seguir cuidándonos".

Por su parte, Alfonso Reta, del departamento de Básquet del Club Sarmiento, expresó: "Estamos contentos por este compromiso tomado por el intendente junto con nosotros. Es para destacar que hasta hoy, por el lado del deporte, no vino ningún contagio, lo que significa que estamos haciendo las cosas bien y que debemos seguir de esta manera".

Ariel Castillo, del gimnasio boxeo Recreativo y de un grupo de running, sostuvo: "Sabemos que tenemos que redoblar la apuesta y seguir cuidándonos. Es importante saber que estamos acompañados por el municipio y que podemos seguir trabajando y desarrollando nuestras actividades. Hoy, por cómo estamos, es una gran responsabilidad que asumimos, reforzando todas las medidas y normas de seguridad e higiene". Gerardo González, de la escuela de atletismo Galas de Junín, dijo: "Hemos recibido una muy buena noticia como es la de poder seguir entrenando, reforzando los protocolos de cuidado".

