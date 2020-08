María Angélica Ferrari y sus 33 años de trayectoria en peluquería unisex

Una de las peluqueras con mayor trayectoria en nuestra ciudad es María Angélica Ferrari, gestora del Instituto Lita, que actualmente está ubicado en Roque Vázquez 868, entre Firpo y Marcilla.

A sus 33 años de trayectoria, se suma la calidad de atención que ella y su equipo brindan a la clientela, tanto mujeres como hombres.

En diálogo con Democracia, María Ferrari manifestó que a raíz de la pandemia, obviamente solo estaba la parte de peluquería, área que también estuvo cerrada durante dos meses.

Antes de la cuarentena, el Instituto se dedicaba a Peluquería de damas y caballeros, Maquillaje social, Peinados, Manicuría, Depilación, Perfeccionamiento de primer y segundo nivel. Ahora solo está abierta la peluquería, aclaró la entrevistada.

Se hacen trabajos de ondulación, colorimetría y cortes, principalmente, todo tomando los recaudos necesarios, ya que “la gente se cuida y los peluqueros también”, remarcó Ferrari.

“Como no hay reuniones sociales de importancia, cumpleaños de quince, casamientos, etc., no se hace maquillaje social. Hay que tener un protocolo muy estricto porque estamos en pandemia y el peluquero trabaja con la estética en general, es delicado trabajar con la persona”, afirmó.

Ante esta situación que sucede desde el 20 de marzo en Argentina, María Angélica Ferrari dijo que la gente igualmente quería estar arreglada para sentirse bien, por lo cual se realizan trabajos con colores, cortes de pelo y peinados. “La gente necesita estar bien, ya sea hombres y mujeres, todos”, afirmó.

María A. Ferrari es una peluquera formada en Buenos Aires y con muchos años de trayectoria, que ha estado a cargo de locales en distintos puntos de nuestra ciudad y actualmente en Roque Vázquez 868.