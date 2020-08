El municipio entregará 800 módulos de alimentos para alumnos de Junín

A la espera de una respuesta por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para incorporar alrededor de 800 alumnos al Servicio Alimentario Escolar, el Gobierno de Junín entregará los bolsones a las familias que los solicitaron.

Al respecto, Orlanda D´Andrea, directora de Educación del Gobierno de Junín, señaló: "Junín tiene asignados 917 módulos de alimentos, que corresponden a alumnos que son parte del Servicio Alimentario Escolar (S.A.E.). En el inicio de la emergencia sanitaria, quedaba un remanente con el cual se asistía a alumnos que no estaban dentro del servicio, pero que solicitaron recibir estos módulos por la situación difícil por la que estaban atravesando. Ese remanente alcanzó hasta la séptima entrega".

"En ese marco, desde Jefatura Regional, Jefatura Distrital y Desarrollo Social del municipio se elevó a Provincia una solicitud de incorporación de alumnos al S.A.E. para cubrir esa demanda. A la espera de esa respuesta, que aún no ha llegado, el Gobierno de Junín decidió asistir a estos alumnos, entregándoles estos módulos de alimentos", agregó.

Por su parte, la concejala Melina Fiel, señaló: "En cada recorrido que hacíamos por las escuelas veíamos que la demanda era cada vez mayor pero, a pesar del pedido a Provincia de ampliar los cupos, la respuesta nunca llegó. Estamos a la espera y suponemos que esa respuesta va a llegar, pero mientras tanto, quien da solución a este problema es el intendente, Pablo Petrecca, que decidió hacerse cargo de esta situación".

La edil, también se refirió a un pedido de informe que los concejales del Frente de Todos realizaron respecto al funcionamiento del SAE y dijo: "Desde la Secretaría de Desarrollo Social ese pedido fue respondido, clarificando todos los números. Como dijo Orlanda (D’Andrea), la necesidad existe y mientras Provincia no responda, el municipio se hace cargo. Hoy, con 800 módulos que recibirán los alumnos que lo han solicitado".

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital