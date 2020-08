Paola Rizzo: “se inscribirán los comedores al Registro Nacional”

En el marco de las actividades diarias del Centro de Referencia de Junín del ministerio de Desarrollo Social, su titular, Paola Rizzo, mantuvo una reunión con referentes del Programa Alimentar y Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom).

Rizzo explicó que “mantuvimos una reunión en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, sobre dos programas importantes como el Programa Alimentar y el Renacom”.

“En este momento, se está analizando la posibilidad de aumentar el universo de beneficiarios del Programa Alimentar. Por lo tanto, todavía no hay una confirmación al respecto”, aseguró.

Además, Rizzo afirmó que “también se nos informó a los titulares de los CDR, que es inminente la actualización del padrón de titulares de tarjetas Alimentar. Debido al actual contexto de pandemia, los beneficiarios no deberán hacer ningún trámite, las altas se verán reflejadas en los saldos de las AUH, aunque todavía no hay fecha precisa de cobro”.

¿Qué es Renacom?

El Renacom es el registro que le permite al estado nacional contar con información precisa acerca de cada uno de los comedores y merenderos que distintas organizaciones de la sociedad civil llevan adelante en los barrios de todo el país brindando asistencia alimentaria de forma gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social.

Sobre este tema, Rizzo, explicó que “se comenzará a trabajar en la inscripción de comedores y merenderos. Luego, se realizará una validación de los mismos a través del trabajo personal y profesional de los CDR”.

“En los próximos días, desde el CDR iremos manteniendo comunicación con los diferentes referentes de la ciudad para comenzar con esta tarea que tiene siempre como objetivo trabajar en forma articulada, generar más eficiencia en las políticas públicas y garantizar la alimentación de las personas en situación vulnerable”, culminó.