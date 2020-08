Coronavirus: por la escalada de los contagios, Junín regresa a Fase 4

Con setenta y tres casos en las últimas dos semanas, tres de ellos confirmados ayer, por estas horas la Provincia informará que Junín retrocede a Fase 4. El retorno a la Fase 4 se da en virtud de registrarse más de diez casos cada 100 mil habitantes por semana y durante dos semanas consecutivas.

La medida fue adelantada por Democracia en exclusiva en la edición de hoy en papel, y confirmada por la provincia de Buenos Aires mediante la publicación correspondiente en el Boletín Oficial. El retroceso implicaría la inhabilitación de las actividades culturales, las actividades recreativas y deportivas al aire libre (running, caminatas, etc.) y los gimnasios.

Sobre la posibilidad de que la Ciudad pueda tener una fase “adaptada”, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel aseguró: “Ha sido un pedido de quienes estarían complicados en caso de un retroceso, que son las actividades culturales, las actividades deportivas que no son al aire libre, que son varias, y los gimnasios. Todos han pedido adaptar esa fase cuatro flexibilizada que por supuesto la escuchamos y en caso de que así sea, nos juntaremos en lo inmediato con los sectores afectados, tal como el Intendente lo ha dicho, de sostener las fuentes de trabajos de todos los juninenses y esta no va a ser la excepción”.

La posibilidad de establecer una fase 4 “adaptada” o “flexibilizada” permitiría la habilitación de algunas actividades económicas que no se permiten en la normativa de la Provincia, como es el caso del rubro gastronómico y gimnasios, entre otros.

Sobre ello, el secretario de Salud indicó que “si cada uno cumple con los protocolos correctamente, las actividades que se han ido desarrollando podrían continuar. En mi opinión, una fase 4 adaptada se podría hacer. Además, considero que no se deberían prohibir actividades, como las que se hacen al aire libre, porque no tienen mayor incidencia en los contagios, salvo que se haga sin responsabilidad y desatendiendo las medidas de prevención necesarias”.

Circulación comunitaria

En otro orden, en declaraciones vertidas a Democracia, el secretario de Salud, Carlos Lombardi destacó que “el aumento importante de contagios que hubo en los últimos días nos hace pensar que vamos camino a una situación de circulación comunitaria”.

El funcionario indicó que “en los casos que están apareciendo, no en todos es fácil encontrar un nexo. Si bien la gran mayoría ha sido por contacto de casos confirmados, la cifra tan importante de contagiados hace que ese nexo sea difícil de encontrar en algunos. Entonces se va armando una ramificación que, en los próximos días, nos permitiría decir que estamos con circulación comunitaria”.

Tres nuevos contagios

La Secretaría de Salud confirmó que ayer, tres personas de nuestra ciudad resultaron positivas para Covid-19. Se trata de dos mujeres de 59 y 23 años y un hombre de 45 años.

Asimismo hay 120 casos sospechosos (tres no residentes) que aguardan resultados de estudios y 316 personas aisladas de manera preventiva

El total de casos confirmados asciende actualmente a 66 y los no residentes son tres (se encuentran internados en Junín).

Las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje al exterior, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

Desde el área de Salud se indicó que los casos sospechosos no residentes corresponden a personas de la localidad de Rojas, Colón y Chacabuco.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario", indicaron desde el municpio y resaltaron la importancia de "cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.