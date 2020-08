Alta demanda de quintas para transitar la cuarentena y las vacaciones de verano

Mientras la cuarentena impuesta por el coronavirus aleja la posibilidad de viajar al exterior o a otras provincias en las vacaciones 2021, muchas familias consideran la opción de veranear en una casa quinta, con parque y pileta.

El cansancio que generó elaislamiento y la sospecha de que las clases no volverán a ser presenciales por el resto del año lograron que este año se adelantara la temporada de alquileres de verano.

Como nunca, las inmobiliarias empezaron a recibir llamados para conseguir casas desde septiembre y por períodos que llegan incluso a los seis meses. El aislamiento social preventivo y obligatorio que generó la pandemia trajo como consecuencia una revalorización de los espacios verdes.

En las inmobiliarias aseguran que las consultas crecieron un 30 % en relación a años anteriores. Y que también cambió la estacionalidad: antes los pedidos aparecían en octubre y noviembre; no a principios de agosto, como ahora.

Se trata de familias a las que en muchos casos las aerolíneas les devolvieron pasajes que habían comprado para el invierno y no pudieron usar, y de golpe se encuentran con que tienen un excedente de efectivo. También están los que soñaban con que se reanudaran los vuelos en septiembre, cuando todo indica que volverán a postergarse.

Y aunque el boom de la demanda pueda ser visto como una buena señal para el mercado, la mala noticia es que casi no hay oferta.

Para decirlo de otra manera, aquellos que tienen una casa de fin de semana y la alquilaban en el verano mientras se iban de vacaciones, este año se quedarán en el país. Y quieren su casa para disfrutarla ellos.

“Ya se alquiló casi todo. Hace dos meses o tres que el mercado está candente y queda muy poco”, explicó Basilio Elisei a Democracia. Y agregó: “Desde ahora hasta febrero ya tenemos el 80% por ciento de los alquileres cerrados, y hubo algunos anuales”.

“La mayoría del mercado creo que está cerrado y por ahí queda alguna quinta. Me parece que la gente se quiere cuidar y se va para esas zonas. Se atraviesa mejor la pandemia en las quintas y estoy convencido de eso. Hay menos roce, menos posibilidad de contacto y hay un porcentaje de seguridad”, subrayó.

Alquileres temporarios

Consultado por este diario, el martillero Daniel Di Palma manifestó: “Este año es un año poco especial producto de las restricciones por la pandemia. Son escasas las quintas en ofertas porque los propietarios se han inclinado para alquileres temporarios fuera del tejido urbano”.

“Sumado a la gente que no va a viajar en verano, hay una oferta reducida de propiedades. Además, se han realizado varias operaciones de compras de terrenos para armar algo. Se ha parcelado en grandes sectores de la ciudad para construir casas quintas y sigue habiendo faltantes en ese sentido”, manifestó.

“Se adelantaron las consultas”

Las inmobiliarias coinciden en que se está viendo lo que habitualmente pasaba en octubre. “Como todos los años, a fines de septiembre comienzan las consultas para la temporada y este año han comenzado antes”, afirmó Di Palma.

El mercado de alquileres de verano suele alimentarse de propietarios que alquilan durante un mes la casa en la que viven todo el año. El dinero obtenido lo usan para solventar sus vacaciones o para realizar reparaciones y mantenimiento el resto del año. Para ellos, dejar la vivienda más de un mes no es opción. Mucho menos cuando nadie tiene certeza de que este verano se podrá ir a algún lado.

Los contratos que se firmaron hasta ahora, explican en el mercado, se corresponden casi en tu totalidad con casas de fin de semana. Pero, por el momento, solo acceden a ofrecerlas las familias que necesitan el dinero. El que puede aguantar prefiere no hacerlo, porque teme que las restricciones a la movilidad la conviertan en la única posibilidad de vacaciones que tenga este año.