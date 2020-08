La gestión de la pandemia en Junín desató peleas políticas de alto voltaje

En paralelo al crecimiento de los casos de coronavirus en la Región, situación de la cual Junín no está exenta, se acentuaron esta semana las declaraciones de “alto voltaje” y los cruces políticos entre el oficialismo y la oposición.

Es que la gestión de la pandemia, en uno de los momentos epidemiológicos más críticos, generó controversias, movidas y chispazos, con el foco puesto mayormente en la capacidad del sistema sanitario local.

En este contexto, desde el Hospital “Abraham Piñeyro”, en conjunto con las cuatro clínicas privadas, elevaron una carta al intendente Pablo Petrecca para que ponga en funcionamiento, de manera “urgente”, el centro de aislamiento para pacientes leves de Covid-19, que funcionará en el complejo Pioneer, con el objetivo de evitar un eventual colapso del sistema sanitario.

Frente a esta movida, que algunos atribuyeron al Hospital -cuyos directores responden al Frente de Todos-, pero que llevó la firma de los responsables de las cuatro clínicas, el intendente Petrecca buscó –en diálogo con este diario- bajarle el tono a la iniciativa. “Junín tiene muchas ventajas, un sistema sanitario muy fortalecido, que da respuestas no solo a los juninenses sino también a los vecinos de la Región. Estamos lejos del colapso”, aseguró el jefe comunal.

Y retrucó: “Bragado tiene más de 150 casos de Covid-19 y lo puede controlar y el sistema sanitario de Bragado es mucho más frágil que el de Junín. Estamos lejos, no hay que asustar, el mensaje tiene que ser de responsabilidad”.

En la vereda de enfrente, el director del Hospital, Sebastián Meneses, señaló a este diario que “el propio intendente” descartó la carpa sanitaria del nosocomio provincial y afirmó que el primer lugar que debe estar acondicionado y en funcionamiento es el Pioneer, ya que la carpa solo está preparada para ser utilizada en caso de una “catástrofe”.

La denuncia de ATSA

Sin embargo, el momento de mayor tensión se dio a partir de la denuncia en la Justicia Federal impulsada por el gremio ATSA, que conduce el dirigente justicialista Héctor Azil, quien apuntó a la Mesa de Salud local por modificaciones en los protocolos, ya que los trabajadores de la sanidad solo contarían con siete días de aislamiento en caso de resultar sospechosos, y no catorce como el resto de los ciudadanos.

“Vulneran la vida y la salud de los compañeros y facilitan la propagación de la pandemia”, consideraron desde el Sindicato. Y Azil agregó que “el trabajador de la salud es el que más peligro corre, el que está más expuesto y el que está con más riesgo de diseminar el virus entre sus compañeros, su familia, los pacientes y la comunidad”.

“Esta es una Mesa Sanitaria que nunca convocó a los trabajadores de la salud para tomar decisiones, no puede resolver por encima de la legislación. Como no nos creemos los dueños de la verdad, queremos que la Justicia intervenga e investigue”, afirmó.

Por su parte, Petrecca sostuvo: “Nos regimos estrictamente por el protocolo. Además, quien fiscaliza y controla es la Región Sanitaria y se respetan los protocolos provinciales y nacionales. Desconozco esto que está planteando el gremio y la verdad es que estamos siendo mucho más estrictos que otras localidades, lo que nos ha permitido tener la situación controlada, con una apoyatura muy importante de la Policía Ecológica. Si hay una cuestión para corregir, se corregirá”.

Según pudo averiguar este diario de fuentes extraoficiales, habría mediado un entendimiento entre las partes y el gremio retiraría la denuncia. “Azil no es Carrió”, chicaneó un dirigente cercano al gremialista.

Tuits flamígeros

Luego de que la funcionaria de Desarrollo Social del municipio, Yamila Alonso, se refiriera en su cuenta de Twitter al gobernador Kicillof como "el payaso número uno", la concejala del Frente de Todos Victoria Muffarotto salió a reclamarle a Petre-cca. "Mientras por un lado Ud. agradece al Gobierno nacional y provincial por la enorme cantidad de recursos que le envían para Junín, por otro, le ordena a una alta funcionaria de Desarrollo Social hacer estos tipos de publicaciones. Sea coherente".