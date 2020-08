Costa afirmó que “Vidal sigue siendo la líder indiscutida de Juntos por el Cambio”

El senador bonaerense Roberto Costa, jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta de la Provincia, dialogó por Zoom con periodistas de la Cuarta Sección Electoral, sobre diferentes temas de actualidad política.

De la videoconferencia participaron cronistas y trabajadores de prensa de Bragado, Junín, 9 de Julio, Chivilcoy y Lincoln. Durante una hora, el legislador abordó la agenda legislativa actual en la Provincia, en el contexto de pandemia de Covid-19.

Además, defendió la movilización del 17A, al considerar que fue “un reclamo para tener Justicia en serio en la Provincia y el país”, al mismo tiempo que consideró que la exgobernadora María Eugenia Vidal “sigue siendo la líder indiscutida de Juntos por el Cambio”, en territorio bonaerense.

“En la provincia de Buenos Aires, el liderazgo indiscutido es de Vidal. Mucha gente cree que hubría ganado las elecciones si no hubiese ido en conjunto con Nación. Pero por sobre todas las cosas, por la prepotencia y dedicación que le pone al trabajo, fue la mejor gobernadora que tuvo la provincia de Buenos Aires”.

Y agregó: “A nivel nacional, es lógico que un expresidente siga teniendo ascendencia en el espacio por el cual fue elegido. Pero creo que hay otros en condiciones de luchar por ese liderazgo, que hoy lo veo horizontal, donde se pueden juntar los presidentes de los partidos que conforman el espacio. También se puede contar a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal. De todas maneras, es difícil pensar a Juntos por el Cambio sin Macri”.

“Es una posibilidad que Vidal sea candidata, pero depende de ella, a mí me encantaría”, manifestó.

“No pueden existir reelecciones indefinidas”

“Escuché algunos planteos, más que nada el de la vicegobernadora, y estoy convencido de que la posibilidad de ser candidato siempre es un error, así como creo que los cargos vitalicios que plantea la Provincia en algunos casos, como el tribunal de cuentas, el fiscal general de Estado, el procurador, es una falta de cumplimiento de la Constitución, que plantea que hay que tener mandatos determinados”, dijo Costa.

“En el tema de nuestra Constitución provincial, la reforma del 34 se hizo durante la década infame, por lo tanto no era un gobierno democrático, y la del 94 terminó en un acuerdo extraño entre el oficialismo y el partido de Aldo Rico que hizo que no termine de la mejor forma”, destacó el legislador.

“Estoy convencido de que no pueden existir reelecciones indefinidas. Ahora la ley salió en la mitad de un mandato y hay una interpretación judicial que se puede realizar, creo que es un tema en el cual va a haber discusión y lo tiene que resolver la política y no la Justicia. Es un tema que hay que solucionar. De ninguna manera plantearía que hay que ir para atrás con la ley, creo que hay que ir para adelante e incluirlo en la Constitución”, subrayó.

Marcha del 17A

Sobre el banderazo del 17 de agosto, el senador dijo: “Si yo no fuese legislador, hubiera ido a la marcha porque entendía que fue una marcha generada por la espontaneidad de una sociedad que no le gustan algunas cosas y quiere expresarse”.

“Yo la sentí como que fue en defensa de la independencia de la Justicia y de poder tener justicia en la Argentina. La entendí como una especie de reclamo a que podamos cuidarnos solos y no estar viviendo lo que está sucediendo ahora de que todos los días pasa algo con que se intenta reprimir a alguien que por necesidad o cansancio quiere andar un rato por la calle”, afirmó.

“Esperemos que sirva para que nos escuchen y nos pone la vara muy alta para estar a la altura de lo que la mayoría está reclamando”, apuntó.

Obras

La semana pasada, la Provincia recibió la aprobación del endeudamiento y en ese marco se ratificó el traspaso de dinero para distintas obras, como la del Río Salado.

“El tema de la deuda es un tema que no se explicó bien. Son dineros que vienen por endeudamientos externos para hacer la obra del Salado. Lo que se planteaba es que, a partir de la devaluación, poder terminar la obra hoy significa menos dólares de los que nos van a mandar”, explicó Costa.

“Entonces, la autorización que se dio es que si eso sucediese, que el dinero sobrante se pueda utilizar para otra cosa, pero primero hay que terminar la obra. Es una deuda importante de 500 millones dólares para hacer distintos trabajos".



Adelanto a los municipios

“El senador de Chacabuco Agustín Máspoli presentó un proyecto para que se postergue el pago del adelanto que la Provincia le hizo a los municipios. "Logramos que se pueda devolver a partir de enero y en 18 meses. O sea que de 12 pasamos a 24 meses”, afirmó el jefe de la bancada de senadores de Juntos por el Cambio.

Y finalizó: “A partir de la baja de la recaudación tanto local como por coparticipación, se ve favorecida con estos 1500 millones que se parten en agosto y en septiembre, más los fondos de infraestructura que reparte el Código Único de Distribución. Con esos fondos se van a poder atender las necesidades”.