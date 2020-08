Los contagios en los agentes de Salud disminuyen la capacidad del sistema

Las autoridades sanitarias locales coinciden en que el momento que tanto se temió finalmente llegó: Junín está atravesando una curva de casos positivos de Covid-19 que, desde hace algunos días, está ascendiendo de manera precipitada.

En efecto, desde marzo hasta finales de julio se habían producido quince contagios en nuestra ciudad; al inicio de agosto, en solo diez días se sumaron otra decena de positivos; pero entre el 12 y el 21 del mismo mes se confirmaron nada menos que 62 nuevos casos de Covid-19.

En uno de los gráficos que ilustra esta nota se puede advertir cómo fue el avance del coronavirus en el ámbito local. Allí también se observa que hay otras localidades de la Región que muestran una curva ascendente, siendo Bragado y General Viamonte las más comprometidas, con Chivilcoy mostrando cierto crecimiento sostenido y Chacabuco más estabilizado.

Lo cierto es que “la curva ya llegó, pero no sabemos cuándo ni de qué manera será el pico”, según lo que analiza un referente de la Mesa Sanitaria local. Mientras tanto, ya se piensa que el virus está, definitivamente, entre nosotros. “El aumento importante de contagios que hubo en los últimos días nos hace pensar que vamos camino a una situación de circulación comunitaria”, explica el secretario de Salud del municipio, Carlos Lombardi: “En los casos que están apareciendo, no en todos es fácil encontrar un nexo. Si bien la gran mayoría ha sido por contacto de casos confirmados, la cifra tan importante de contagiados hace que ese nexo sea difícil de encontrar en algunos. Entonces se va armando una ramificación que, en los próximos días, nos permitiría decir que estamos con circulación comunitaria”.

Personal contagiado

Uno de los temas de debate en estos últimos días pasó por la capacidad del sistema sanitario para dar respuestas ante un escenario de crecimiento de casos en Junín y la región. En tal sentido, hay coincidencia en que hubo mejoras importantes en los meses anteriores al salto: el hospital y las clínicas adaptaron su infraestructura y su personal, se capacitaron, aumentaron las camas de Terapia Intensiva y también los respiradores: por ejemplo, el HIGA pasó de 12 a 25 unidades.

Hasta el momento esto fue suficiente. Aunque en este nuevo escenario hay un tema que está empezando a generar preocupación: el aumento de contagios entre el personal de Salud. Es que, por este motivo, hay instituciones que han visto disminuidos sensiblemente sus recursos humanos. De hecho, una clínica privada redujo cuatro camas de Terapia Intensiva, seis de Internación General y otras seis del área de Covid (pasando de diez a cuatro), por lo que este último sector está “sobrepasado”. Y esto no se dio por un tema de infraestructura sino por las bajas dentro de sus agentes sanitarios.

“Es una realidad y está ocurriendo a nivel mundial, esto trae aparejado, no solo el contagio, sino la baja de servicios”, explica Lombardi. Y profundiza: “Es cierto que acá hay algunas clínicas con personal afectado por los contagios, entonces, la disponibilidad de personal para ejecución de todas las tareas que diariamente se hacen se ve disminuida. Cada institución trata de reordenar o acomodar el personal que va quedando, y si se cerrara algún sector sería una complicación porque va a requerir la colaboración de otros centros”.

Sobre el mismo tema, el doctor Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, señala que los contagios dentro de los equipos de Salud “han sido una preocupación desde el principio” porque los agentes sanitarios están más expuestos. Según su análisis, “los sistemas de salud pueden colapsar porque no hay camas, pero también si hay que cerrar servicios por falta de personal”.

A propósito de un posible colapso sanitario, el doctor Sebastián Meneses, director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”, considera que “hay que decir la verdad, no para transmitir miedo, sino para ser sincero”. Y sentencia: “Si la ola de casos continúa ascendiendo y la gente no toma las precauciones necesarias, en algún momento puede ser que el sistema sanitario, tanto público como privado, llegue a su colapso. Hay que tener en cuenta eso, sería muy hipócrita decir que no podría pasar”.

Fase 4

El vertiginoso aumento de casos de los últimos días se verá reflejado mañana cuando la Provincia anuncie oficialmente la situación sociosanitaria de cada ciudad y defina, seguramente, que Junín baje de fase. Pero lo cierto es que, si eso sucede, en el municipio van a hacer uso de la ordenanza aprobada hace un mes para implementar una “fase 4 adaptada”, que permitiría el ejercicio de algunas actividades económicas que la normativa provincial no admite para este escenario, como gastronómicos y gimnasios, por ejemplo. “Estamos viendo cómo podemos conservar el trabajo de esos sectores porque, por el momento, no fueron focos de contagio”, le dijo a Democracia un alto funcionario municipal.

Lombardi coincide con esta visión: “Si cada uno cumple con los protocolos correctamente, las actividades que se han ido desarrollando podrían continuar. En mi opinión, una fase 4 adaptada se podría hacer. Además, considero que no se deberían prohibir actividades, como las que se hacen al aire libre, porque no tienen mayor incidencia en los contagios, salvo que se haga sin responsabilidad y desatendiendo las medidas de prevención necesarias”.

Sobre esto último, Meneses discrepa y pide que no se habiliten espacios como la Laguna de Gómez o el Parque Borchex, porque “por más que digan que no hubo contagios al aire libre, eso no se puede certificar, porque hay algunos que no saben dónde se infectaron; dos semanas atrás era otra cosa, ahora no es el momento”.

El Pioneer

Durante el tiempo en que no hubo una gran cantidad de casos, se estuvo preparando el escenario para los tiempos que pudiesen ser más complicados en materia sanitaria. Uno de los temas centrales fue el de la atención extrahospitalaria de pacientes leves para evitar la saturación del sistema de salud. Sin embargo, llegado el cuello de botella, no hay un espacio listo y disponible, lo que generó discusiones en la última semana.

“Son necesarias las camas extrahospitalarias para que los pacientes leves no estén en las instituciones -dice Herce-, ese sería un paso muy importante para descongestionar los servicios de salud y permitiría dar una respuesta mejor. Tal vez haya cierto atraso en este tema, no obstante, si se habilita en los próximos días, estamos a tiempo”.

El complejo Pioneer es el lugar que se está preparando contrarreloj. Lombardi explica que poner en condiciones el lugar no se reduce solamente a disponer las camas, sino que también requiere logística, recursos humanos para la atención, personal de seguridad y limpieza, y alimentos. “Si bien, hasta este momento, la evolución de la pandemia nos permitía ir trabajando en estos temas, hoy la realidad nos apura un poco y en los próximos días va a estar habilitado como para alojar personas”, agrega el funcionario comunal.

Inicialmente, el Pioneer tendrá una capacidad de unas 25 camas para Covid positivos leves o asintomáticos, pero potencialmente podría ampliarse más en el futuro.

Impacto de la región

En este escenario, el impacto de lo que sucede en la Región también repercute en nuestro sistema de Salud, que es una referencia y, como tal, constantemente recibe derivaciones de otras ciudades.

Hay localidades de la Región que están teniendo dificultades. Las más notorias son las de Bragado, con 279 casos, de los cuales 246 se produjeron en lo que va de agosto. Otro caso paradigmático es el de General Viamonte -localidad que forma parte de la Región Sanitaria III- que al 11 de agosto tenía solamente un contagio reportado y en los diez días siguientes sumó nada menos que 48.

Chivilcoy, también de nuestra Región Sanitaria, muestra un crecimiento sostenido. Si bien venía ya con 90 casos entre marzo y julio, en lo que va del mes confirmó otros 52 positivos. Chacabuco es otra de las localidades que tiene una importante cantidad de contagios, aunque allí está bastante controlada la situación, ya que solo 13 de sus 78 infectados se detectaron en agosto.

“Vemos con mucha preocupación el aumento de casos, sobre todo, en General Viamonte que, en base a la cantidad de contagios respecto de su población, tiene una velocidad de ascenso mayor que la de Junín”, asevera Herce.

Es por ello que considera que “lograr amesetar la curva y frenar la cantidad de casos depende de las medidas que se tomen”. Y puntualiza: “Hay que pensar en medidas más amplias de distanciamiento sanitario y menor circulación, porque no hay dudas de que el virus se mueve con las personas. Desde todos lados tenemos que enviar un mensaje muy claro de mucha precaución. En el interior de la provincia este es el momento en que está llegando el brote, y nosotros tenemos la experiencia de lo que pasó en otros países y en el AMBA, entonces hay que extremar las medidas”.

Meneses, por su parte, indica que también miran lo que sucede en la Región porque el hospital “debe dar respuestas a las necesidades de los municipios vecinos, lo que genera más preocupación en esta ola creciente de contagios porque, al no tener un hospital municipal en Junín, el único efector de salud pública es el HIGA. Entonces, si sumamos los ciudadanos juninenses más lo que nos puedan enviar de localidades vecinas, genera preocupación en todo el equipo directivo”.

Finalmente, para Lombardi, “lo que está sucediendo en localidades vecinas es similar a lo que ocurre en Junín, el virus ha demostrado tener un alto nivel de contagio y nos está afectando a todos, así que esto habla a las claras de la situación que se está viviendo y de los riesgos que estamos corriendo como comunidad por su expansión”.

Laboratorios saturados

Otro cuello de botella que generó el aumento de casos en la Región fue un retraso en los resultados de laboratorio que procesa el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas de la Unnoba.

"Esto impide resolver los casos con la premura que veníamos teniendo, antes esperábamos 24 horas para los resultados y ahora a veces se demora un poco más, lo que no tiene que ver con mala voluntad ni con inoperancia, sino que se empieza a saturar el laboratorio y no dan abasto con la respuesta", explica el doctor Carlos Lombardi.

Desde el centro de la Unnoba confirman que esta semana hubo retrasos en el proceso por la cantidad de muestras recibidas, pero confían en que la próxima semana podrían volver a tener resultados a las 24 horas.

Es por eso que el municipio de General Viamonte pidió comprensión a los ciudadanos: "Debido a retrasos en el sistema de carga del laboratorio regional para la emergencia por Covid-19, publicaremos los datos de los hisopados de ayer en la jornada de mañana. Gracias por entendernos".

$1 millón para el Pioneer

Si bien el costo del funcionamiento del complejo Pioneer depende de muchas variables, en base a la cantidad de camas habilitadas y los internados que hubiese, se estima que se requeriría alrededor de un millón de pesos por mes.

El municipio debería hacerse cargo de esta erogación aunque también se espera que haya aportes del hospital, de las clínicas privadas, del Círculo Médico y de Región Sanitaria, sobre todo en materia de recursos humanos.