Covid-19: por la suba de casos en Junín y la Región buscan evitar un “colapso”

Con el comienzo de la pandemia de Covid-19, los distritos de la Región establecieron diferentes pautas para abordar la situación sanitaria y evitar no solo un eventual colapso del sistema sanitario, sino también los contagios del personal de salud, uno de los sectores que está más expuesto al virus.

De esta manera, se avanzó con el armado de convenios entre institutos públicos y privados y se acordó destinar hoteles, quintas y clubes, entre otras instituciones, para el alojamiento de personas en calidad de sospechosas o positivas con cuadros leves.

Es que la región atraviesa el momento más difícil por el avance del coronavirus y, en consecuencia, crece la ocupación de camas en clínicas y hospitales. El caso paradigmático es Bragado, que está en Fase 3 de la cuarentena y tiene circulación comunitaria del virus. Esta situación se da, a su vez, en el contexto de un incremento de casos en todo el interior provincial.

En Junín preparan el Pioneer

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó a Democracia que “habrá más contagios” de Covid-19, pero aseguró que el sistema sanitario local todavía está “lejos del colapso”.

“Junín tiene muchas ventajas, un sistema sanitario muy fortalecido, que da respuestas no solo a los juninenses sino también a los vecinos de la región. Estamos lejos del colapso. Bragado tiene más de 150 casos de Covid-19 y lo puede controlar y el sistema sanitario de Bragado es mucho más frágil que el de Junín. Estamos lejos, no hay que asustar, el mensaje tiene que ser de responsabilidad”, afirmó.

Y amplió: “Estamos lejos hoy de que el sistema colapse, pero hay que avanzar en el sistema extrahospitalario para ver qué puede aportar cada uno, en su momento con la carpa del Hospital, con el gimnasio de la Unnoba, obviamente que el colegio tiene que seguir avanzando, por eso estamos trabajando en las reformas estructurales del Pioneer, para dar un mejor servicio y una atención extrahospitalaria como se merece. Además, estamos en contacto permanente con la Región Sanitaria III, que es la máxima autoridad sanitaria en Junín y la región y da las directivas generales para que podamos avanzar”.

“Estamos trabajando muy bien, en los próximos días estaremos realizando la apertura del complejo Pioneer; ojalá que sea para la menor cantidad de personas, obviamente para pacientes leves”, adelantó.

Hospital y club en Chacabuco

En diálogo con Democracia, los secretarios de Salud de Chacabuco y General Viamonte, los médicos Ignacio Gastaldi y Santiago Catalán Pellet, respectivamente, detallaron los criterios acordados desde el inicio de la pandemia y destacaron que puede haber modificaciones sujetas al avance de la situación sanitaria en los distritos.

“El principal efector de salud de Chacabuco es el hospital municipal Nuestra Señora del Carmen, también está el Sanatorio Chacabuco que, si bien asiste a pacientes, la decisión fue focalizar la atención de consultas respiratorias febriles, de pacientes sintomáticos, en el hospital; hoy en Chacabuco está centralizado en el hospital”, apuntó Gastaldi y agregó que “la gran mayoría de los pacientes infectados han cursado la enfermedad en sus domicilios, los que estuvieron internados fue porque tenían comprometida la salud”.

Consultado respecto de las condiciones que deben darse para que la persona con Covid curse la enfermedad en su domicilio, Gastaldi apuntó: “El paciente tiene que tener un dormitorio para él solo, baño privado en lo posible –aunque puede ser compartido-, un teléfono para comunicarse, tiene que vivir en esa habitación, no puede salir a convivir con la familia hasta que se termine el período; además, tiene que ser un paciente con cuadro sintomático leve, sin falta de aire, no tiene que estar medicado ni requerir oxígeno; un médico lo llama todos los días por teléfono, se hace un seguimiento de su estado, cuando cumple los días y tuvo evolución favorable se hace una evaluación presencial; si hay alguna sospecha en el interrogatorio telefónico sobre el estado de salud, se lo va a ver al domicilio o se lo hace venir al hospital”.



En cuanto a los casos de aquellas personas infectadas – o en calidad de sospechosas- que no reúnen los criterios necesarios para internación y que, a su vez, no pueden aislarse en sus casas, Gastaldi apuntó: “hasta el momento nos hemos manejado con el hospital, no hemos visto desbordada la atención para esos pacientes a nivel hospitalario. Igualmente tenemos preparado el hospital de campaña en un club, que está listo para empezar a funcionar, está armado con camas y colchones, lo único que hay que hacer es tender las camas y ponerlo en funcionamiento, tiene capacidad para 150 personas y para que se ponga en funcionamiento tiene que ocurrir que el hospital se vea colmado, nosotros no tenemos acuerdos con hoteles”.

“La decisión de atender a todos los Covid positivos en el hospital responde a una cuestión operativa, se decidió en el Consejo de Salud. si se presenta un número importante de consultas, dejaríamos el Sanatorio para las consultas extra-Covid y el hospital para pacientes con coronavirus pero todas las medidas que vamos tomando pueden variar según la evolución de la pandemia”. En Chacabuco no hubo miembros del personal de salud contagiados pero sí aislados por ser contactos estrechos de personas infectadas.

La quinta “La Esperanza” en Bragado

Esta semana, Carolina Di Nápoli, directora de la Región Sanitaria X, con asiento en Chivilcoy, visitó Bragado para evaluar las acciones previstas por el municipio a partir de marzo por la pandemia de Covid-19, que van desde la constitución de los comités de seguimiento de la situación epidemiológica y adquisición de insumos, pasando por la adaptación del Hospital, CAPS y Salas, el traslado de consultorios e internados al ex-Sanatorio Santa Rosa, hasta la elección de los espacios extrahospitalarios que podrían ser necesarios para la atención de pacientes.

La funcionaria sanitaria regional fue interiorizada sobre el funcionamiento de los espacios extrahospitalarios que el municipio dispuso y que ahora comenzarán a funcionar: en “La Esperanza” para pacientes positivos leves y un hotel para el alojamiento de pacientes hisopados en espera de resultados. Di Nápoli se mostró conforme con la planificación exhibida y se refirió a medidas sanitarias que se adoptarán, tales como los pool test en geriátricos, operativo de detección temprana en comunidades barriales y relevamientos de hogares en diferentes puntos de la ciudad. A su vez, confirmaron que los pacientes que se alojen en “La Esperanza” recibirán $500, tal como dispone el Gobierno provincial.

Convenio público-privado en Viamonte

“Nosotros hicimos un convenio con el Instituto privado que indica que el hospital es centro Covid, de manera tal de tener un lugar ‘limpio’ y uno ‘sucio’; una vez que se activa el protocolo por superación de camas, todos los pacientes respiratorios son internados en el hospital y el resto (partos, cirugías en general, salud mental, traumatología, etcétera) se interna en el privado; esta decisión apunta a reducir el riesgo de contagio de personal de salud y de la gente y para poder hacer hisopados y atender a todos los respiratorios en un solo lugar. La gente que tiene fracturas, que tiene que operarse de vesícula, etcétera, se va a otro lugar sin riesgo”, contó a Democracia el secretario de Salud de Viamonte Santiago Catalán Pellet.

En lo que respecta al aislamiento de pacientes, Catalán Pellet dijo que “todos los pacientes que son contactos de Covid positivos, sospechosos, o con síntomas se presentan en la guardia, nosotros armamos una estructura externa, es una carpa sanitaria donde se hace el Triage pre-hospitalario y se deriva a otro consultorio distinto al de la carpa que es el consultorio febril respiratorio. Allí el médico lo revisa y, si reúne criterios para hisopar, lo lleva a la sala de hisopados. Una vez hisopado, se interna o no según criterio clínico. Si el paciente se encuentra bien clínicamente, puede estar en su casa si no vive con una persona de riesgo, se va a su domicilio tras firmar una declaración jurada; en cambio, si el paciente tiene algún factor clínico de internación, se interna para observación, si está inmunodeprimido, tiene patología previa como ser hipertenso, diabético, etcétera, también lo dejamos en observación 24 o 48 horas”.

“Si no pueden aislarse en sus casas, tenemos un espacio de internación extrahospitalario que no fue inaugurado aún pero estamos próximos a hacerlo. Es el espacio de bomberos, tiene médicos a cargo, enfermería, limpieza, seguridad, kinesiólogo, personal destinado para ese lugar, que cuenta con capacidad para 50 camas, ahí se interna el Covid positivo. El que espera el hisopado lo hace en su casa o en el hospital si es de riesgo. Los positivos leves –que son todos los que tenemos hoy- que están bien se irían al salón de bomberos si no pueden quedarse en sus casas”, informó el secretario de Salud de Viamonte y agregó que “el hotel se propone para alojar a personas que esperan resultados de hisopados, nuestro distrito no tiene lugares de ese tipo pero sí de los que pueden alquilarse por día, eso no es problema en este pueblo chico”.

General Viamonte no cuenta con Terapia Intensiva, pero sí con dos respiradores y recursos humanos. Por tal motivo, en caso de que se complique el cuadro de alguno de los pacientes, se tiene previsto atender la contingencia, hacer el sostén por 24 o 48 horas y derivarlo. “Hoy tenemos un promedio de edad de 32 años de pacientes Covid positivos, todos cursan un cuadro gripal leve, aun aquellos que tienen más años; no hay ningún Covid grave ni moderado. Estamos trabajando en la identificación del nexo epidemiológico, tenemos que identificar y aislar, esa es la estrategia”, detalló Catalán Pellet.

Aislados en hoteles de Rojas

El municipio de Rojas lleva adelante el convenio con hoteles locales. Allí ya se aislaron personas Covid positivas y en calidad de sospechosas de coronavirus. El secretario de Gobierno, Cristian Ford, detalló que “en un primer momento se había pensado en trasladar a las 37 personas del geriátrico municipal a uno de los hoteles, con el fin de que esas camas del geriátrico queden para el hospital. Luego eso se modificó”.

“Hoy el municipio de Rojas cuenta con el hotel Victoria para el aislamiento de todos los casos sospechosos -hay personas que por su conformación familiar o por la infraestructura del lugar donde viven no pueden aislarse en su domicilio- y, en ese caso, el municipio proporciona el lugar físico para hacer el aislamiento-. Si el resultado es negativo, esa persona deja el hotel y vuelve a su casa; en cambio, si el resultado es positivo, esa persona pasa al hotel Central hasta cumplir la cantidad de días necesaria para ser dado de alta. En el hotel Central también podemos tener aislamiento de contactos estrechos que no pueden hacerlo en su domicilio”.