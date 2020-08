ATSA presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra la Mesa Sanitaria

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad, Filial Junín, solicitó que se investigue la posible comisión de ilícito penal de la Mesa Sanitaria local, ya que consideran que la medida de reducir los días de aislamiento de caso sospechoso de Covid-19, cuando se trata de trabajadores de la salud, “vulneran la vida y la salud de los compañeros y facilitan la propagación de la pandemia”.

La denuncia fue presentada a través del representante legal del gremio, doctor Juan Ignacio Iudica, por el secretario general del gremio, Héctor Azil, en Fiscalía Federal con asiento en Junín.

El tema es determinar si la Mesa Sanitaria local se adecúa al marco normativo vigente respecto del Covid y el protocolo de aislamiento de los casos sospechosos. Según la denuncia, el protocolo es de 14 días de aislamiento, pero la Mesa Sanitaria decidió que en caso de tratarse de trabajadores de la salud, en vez de 14, sean solo 5 días de aislamiento, para que puedan presentarse a prestar tareas efectivas en forma presencial en los establecimientos de salud.

Hecho grave

La denuncia penal se presentó ayer, 20 de agosto. Es para que la Justicia Federal investigue si la decisión de la Mesa Sanitaria Local configura o no delito.

En los fundamentos expresa que “que conforme es de público conocimiento, la normativa vigente nacional establece conforme recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que todo caso sospechoso de Covid 19 debe permanecer aislado durante un plazo de 14 días, a los efectos de evitar la propagación del virus y el contagio a otras personas con contacto directo con el sospechoso”.

Señala que “ello es motivado en la existencia de casos asintomáticos o en el retraso de la aparición de los síntomas”.

El gremio considera que “no es una cuestión de libre disposición de una mesa sanitaria ni de ningún ciudadano o profesional de la salud, sino que el protocolo de 14 días de aislamiento ha sido normativizado por el Poder Ejecutivo Nacional a través de diferentes decretos, los cuales fueron ratificados por la Bicameral. Es más, su incumplimiento, ha dado lugar a innumerables acciones judiciales en el marco del Juzgado Federal”, advirtió.

Manifiesta que en la última reunión de la Mesa Sanitaria local, realizada el miércoles último, se ha tomado una decisión que a su entender “no solo la excede sino que se contrapone con el marco de la reunión de que los trabajadores de la salud luego de cumplidos 5 días de aislamiento deberán prestar tareas efectivas en forma presencial en los establecimientos de salud”.

“Esta normativa, además de todo lo expuesto, es claramente vulneratoria de los derechos humanos de los compañeros trabajadores de la salud, que día a día están en la primera línea de batalla contra el Covid 19 generando, además, alivio y contención a los pacientes, en una clara demostración de vocación de servicios que nos identifica”, expresa la denuncia.

“Por ello, decisiones como las tomadas por la Mesa Sanitaria local entendemos vulneran la vida y la salud de los compañeros y facilitan la propagación de la pandemia, pudiéndose tipificar de delito en los términos del Art. 205 del Código Penal”, considera para luego afirmar que “por todo lo expuesto, solicito se nos tenga por presentado, denunciado domicilio y se investigue la situación denunciada en salvaguarda de los trabajadores de la salud y de la comunidad de Junín toda”.

“Con más riesgo”

En diálogo con Democracia, Héctor Azil dijo que la Mesa Sanitaria local ha establecido tal decisión “por encima de las normas que establecen dos semanas de aislamiento, lo resolvieron ayer (por el miércoles 19) y lo quieren aplicar”.

Apuntó que al enterarse el gremio de tal decisión, sabiendo que el trabajador de la salud es el que más peligro corre, el que más expuesto está pero además, el que está con más riesgo de diseminar el virus entre sus compañeros, su familia, los pacientes y a la comunidad.

“Esta es una Mesa Sanitaria que nunca convocó a los trabajadores de la salud para tomar decisiones, no puede resolver por encima de la legislación, como no nos creemos los dueños de la verdad y queremos que la Justicia intervenga”, dijo Azil.

“No puede haber una legislación para los trabajadores de la salud de Junín, específicamente, a medida de los intereses de algunos”, subrayó. El entrevistado, ante el avance de la pandemia, expresó que desde ATSA Junín, desde un principio, buscaron “prepararnos para el peor escenario y trabajar para que no suceda”.