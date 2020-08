Proponen que pacientes asintomáticos no ocupen camas en centros de salud

Desde la Cicop Junín manifestaron que, para estar preparados y no colapsar el sistema de salud si proliferan más casos de Covid positivos, se propone que los pacientes asintomáticos deben aislarse en su domicilio (si las condiciones lo permiten) o en centros de aislamiento habilitados por el municipio.

Advierten que hoy por hoy “los casos asintomáticos o leves que no requieren atención medica ocupan camas del sistema de salud colapsando el sistema y poniendo innecesariamente en riesgo de contagio a todo el equipo de salud”.

El comunicado emitido ayer por Cicop Junín, por el doctor Adrián Pérez, presidente de dicha entidad, jefe del Servicio de Radiología del Hospital, señala que “los integrantes del equipo de Salud del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) vemos con gran preocupación una notable falta de coordinación entre las autoridades que deben conducir la Pandemia y sus consecuencias a nivel local: municipio y Región Sanitaria III” y advierte que “la ciudad debe estar preparada para no colapsar el sistema de salud”.

Destaca que el sistema de salud (público y privado) va a ser necesario para los casos Covid positivos que requieran atención médica.

“Le pedimos al Sr. Intendente que cambie la estrategia que mantiene desde marzo cuando prácticamente no había casos. Para ello cuenta con: la Emergencia Económica aprobada en el Concejo Deliberante, fondos provinciales, centros aptos como (Pionner, Unnoba) y la flexibilidad de acordar con la cámara hotelera”, apuntaron.

Accesos

Desde Cicop consideran que los controles de acceso a la ciudad son ineficientes. “No hay registro de salida de ciudadanos de Junín, por lo tanto, van a lugares de circulación viral y a la vuelta dicen ‘vengo de La Anónima”, apuntó.

“Cuando el Intendente tenía que abrir la cuarentena la cerraba y ahora que la dinámica local de la pandemia indica que hay que ‘ajustarla’, la abre. Los integrantes del equipo de salud del HIGA Junín vamos a poner en juego todo lo necesario y más, incluso nuestra salud y nuestras propias vidas”, destacó.