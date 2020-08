En Junín hay cinco trabajadores de la salud con Covid activo y 40 aislados

En diálogo con Democracia, Héctor Azil, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) Seccional Junín, dio a conocer la alarma que existe en el gremio ante la aparición de casos positivos de Covid-19 en el sector de la salud privado.

De acuerdo a lo informado por Azil, tras la habitual recopilación de datos a través de los delegados de ATSA, en Junín, pudo saberse que hay, como mínimo, cinco empleados con Covid activo, en tratamiento e internados, y alrededor de cuarenta aislados esperando si manifiestan o no síntomas; algunos fueron hisopados otros no.

“La preocupación que tenemos es que ya está desbordado el caso, no es un caso aislado. Si vemos la información que manda el municipio de Junín, la Mesa Sanitaria o quien la gestiona, antes decían la trazabilidad de los casos, hoy directamente dicen solo si es hombre o mujer y la edad, con lo cual hace sospechar que esto es más importante de lo que se supone”, manifestó.

“No se hizo bien”

“Nosotros, en el sindicato – afirmó el secretario general de ATSA Junín- tenemos información permanente a través de la Comisión Interna de Delegados y tenemos una preocupación muy grande porque también notamos que hay cierto desorden en cómo están gestionando en esta pandemia. Esto ya fue advertido por nosotros hace tiempo y habíamos hecho propuesta en cuanto a que había que ordenar el trabajo respecto a esto. Lamentablemente, los resultados están demostrando que no se hizo lo suficiente o no se hizo lo suficientemente bien”.

“Más allá de que se ponga como excusa que en otras localidades también pasa, hay que ver por qué. Sabemos que hay muchos casos que se podrían haber evitado”, aseveró.

La prestación de salud

“La prestación del servicio de Salud el trabajador lo da y normalmente se le otorgan los Equipos de Protección Personal, pero a veces no es suficiente”, remarcó Héctor Azil, para luego explicar que “se abren cinco puertas para que ingrese el Covid al establecimiento, que son las cuatro clínicas y el Hospital Interzonal. Nosotros propusimos que esto se limitara, que se realizaran todos los testeos en un lugar, que puede ser Unnoba ya que es su laboratorio donde se hacen los análisis, y el aislamiento ahí hasta que diera el resultado. Si resultaba positivo, con diagnóstico, sería esperado con las condiciones idóneas, ya sabiendo el personal que está atendiendo a un paciente con Covid positivo”.

El gremialista manifestó que actualmente, por más que se tengan “buenas intenciones”, se abren cinco puertas para recibir a gente infectada y “cada una con sus medios, protocolos y medidas de higiene y seguridad”, pero que así se multiplica el riesgo de contagio horizontal, entre el personal de la salud, con más gastos porque en cada sector hay gente asignada para hacer el triage o recibimiento de paciente, con todo el equipo que se necesita para atender diariamente a personal con Covid o sospechoso.

Geriátricos

Respecto a los geriátricos, ya que al menos tres personal alojadas allí son Covid-19 positivas, Azil dijo que ya en abril último se había mandado una carta documento al Intendente advirtiendo sobre la cantidad de geriátricos que había proliferado en la ciudad, con distintas modalidades de habilitación.

“Podíamos controlar los que estuvieran habilitados como clínicas pero había hogares, pensiones y más que corrían por cuenta del municipio”, acotó.

Destacó que habían manifestado la preocupación con los que no estaban registrados en ningún lado, los clandestinos. “Solicitamos que abriera un registro de denuncias para que quien tuviera conocimiento del funcionamiento de ese tipo de hogares lo hiciera, no para que vayan a cerrarla sino para ir a aportarle elementos, información, elementos de limpieza, higiene y seguridad, equipos de protección personal, porque había que proteger a nuestros abuelos, que por lo que vimos en el mundo son los más vulnerables. Ya tenemos al menos tres casos en el geriátrico, con personal contagiado”, señaló Azil.