Según Salud bonaerense, Junín continúa en la Fase 5 de la cuarentena

"Es una potestad de la provincia determinar en qué fase estamos. Salud ya nos ubicó en la Fase 5" de la cuarentena administrada. Con estas palabras oficializó la situación epidemiológica de nuestra ciudad la secretaria de Gobierno de Junín, Agustina de Miguel, en diálogo con Democracia.

De hecho, ayer, pese al incremento de los contagios de coronavirus, el ministerio de Salud provincial informó que Junín sigue en Fase 5.

Herce: “Crecen los casos en la Región”

En diálogo con Democracia, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, afirmó que “van a seguir apareciendo casos”, pero destacó que por el momento fueron “cadenas de contagios que se dieron con contactos estrechos”, situación que “facilita el seguimiento y hace posibles los controles”.

En este contexto, el médico afirmó que “hay que reforzar los cuidados y extremar las medidas de aislamiento en la medida de lo posible”.

Y agregó: “Hasta ahora la situación del coronavirus en Junín ha sido manejable, el municipio ha hecho el trabajo de rastreo de los contactos de las personas infectadas, que exige muchos recursos. Mientras ese trabajo se pueda hacer, la situación es controlable. Pero si crecen los contagios es difícil el seguimiento y el control de los contactos estrechos”.

“Además, cuantos más casos haya, crecen las posibilidades de tener casos graves. Y si eso aumenta pasamos a una etapa más compleja. Es una enfermedad que puede ser muy grave incluso en pacientes jóvenes, sin comorbilidades, por eso el mensaje tiene que ser de mucha precaución”, afirmó el profesional.



“Los casos vienen aumentando en toda la región. Y si la gente no usa el tapaboca, comparte el mate, son situaciónes que nos preocupan mucho, como la protesta que hubo ayer en la plaza, son situaciones que aumentan el riesgo de que se desborde el sistema de salud”, dijo.

Sobre la posibilidad de un colapso del sistema sanitario de Junín, Herce recordó que “Junín es centro regional y hay camas ocupadas por otras patologías graves. Además, la mayor circulación de personas provoca más accidentes y, por ende, más camas ocupadas”.

En tanto, el director del Hospital "Abraham Piñeyro", Sebastián Meneses, afirmó en la red social Twitter: "Creo que todavía se está a tiempo de mostrar un gesto de madurez política, ya que nuestro hospital va camino a colapsar".

Preocupación en el HIGA

En un comunicado, integrantes del equipo de Salud del HIGA Junín manifestaron su preocupación ante “la falta de coordinación entre las autoridades que deben conducir la pandemia y sus consecuencias a nivel local: municipio y Región Sanitaria III”.

"Le pedimos al Intendente que cambie la estrategia que mantiene desde marzo, cuando prácticamente no había casos. Para ello cuenta con la emergencia económica en el Concejo Deliberante, fondos provinciales, centros aptos como Pioneer, Unnoba, y la flexibilidad de acordar con la cámara hotelera. Son todas herramientas a su favor y debe utilizarlas por el bien de los vecinos", afirmaron.

Además resaltaron: "Vemos que los controles de acceso a la ciudad son ineficientes. No hay registro de salida de ciudadanos de Junín, por lo tanto, van a lugares de circulación viral y a la vuelta dicen ‘vengo de La Anónima’. No le dio elementos a la policía."

"Cuando el Intendente tenía que abrir la cuarentena la cerraba y ahora que la dinámica local de la pandemia indica que hay que ajustarla la abre”, remarcaron.

Y advirtieron que "la ciudad debe estar preparada para no colapsar el sistema de salud”.