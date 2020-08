Coronavirus: hay seis nuevos casos y ya suman 23 los contagios en Junín

La Secretaría de Salud informó ayer que se registraron seis nuevos casos positivos de coronavirus, y se trata del mayor número de contagios registrados en un día desde que se conoció el primer caso en la ciudad.

Desde el municipio no descartan que se pueda retroceder a Fase cuatro, pero la decisión deberá ser tomada por la Provincia mañana.

En cuanto a los nuevos positivos, informaron que se trata de una mujer de 50 años y un hombre de 37 años, internados en el Hospital de Junín; también de una mujer de 33 años, una de 41 años y dos menores, uno de 15 y otro de 10 años, todos internados y aislados en clínicas privadas de nuestra ciudad.

Siguiendo el protocolo, se están investigando los nexos y realizando la identificación, el aislamiento y el seguimiento de los posibles contactos considerados estrechos.

Con los nuevos positivos, ya suman 23 los contagios activos de personas residentes en Junín y hay 16 casos sospechosos. Actualmente, además, hay 153 personas cumpliendo aislamiento.

Asimismo, se encuentran hospitalizados en nuestra ciudad un total de cinco pacientes Covid positivo no residentes (ayer ingresó a la ciudad un paciente positivo, derivado de Alberdi, para ser tratado).

Las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de COVID-19, y se encuentran sin síntomas.

Se recuerda que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario.

“Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, destacaron desde el municipio.

Hisopados en un geriátrico

Entre las cuatro personas que dieron positivo de coronavirus el viernes, se encuentra una trabajadora de un geriátrico de nuestra ciudad, por lo que desde la Secretaría de Salud municipal, en conjunto con autoridades sanitarias de la Región y el equipo de epidemiólogos, decidieron realizar hisopados a todo el personal y los adultos mayores alojados en dicha institución.

“Estos análisis se llevan adelante de manera preventiva para evitar nuevos casos, tanto en el hogar como en la ciudad”, afirmaron. Los testeos fueron realizados por personal de salud y el SAME.

“No podemos vivir prohibiendo”

En redes sociales, el intendente Pablo Petrecca escribió: “Todos los juninenses venimos haciendo un gran esfuerzo desde el comienzo de la pandemia y la única forma de continuar es si todos nos comprometemos. Pequeñas acciones, cambios de hábitos, son vitales para convivir con este virus hasta que exista la vacuna: lavado de manos permanentemente, uso de cubreboca, mentón y nariz, mantener la distancia de dos metros entre personas, no compartir el mate, evitar los encuentros en lugares cerrados”, listó y agregó: “Estamos en un momento difícil. En las últimas semanas hemos notado un importante aumento en los casos positivos y lamentablemente muchos de ellos son por acciones irresponsables".

"No podemos vivir prohibiendo, no podemos vivir en una cuarentena eterna. Tenemos que convivir en sociedad con solidaridad para sostener todo lo que hemos logrado juntos", destacó Petrecca, quien finalizó afirmando que "debemos cuidar la salud de todos y eso ayudará a cuidar al mismo tiempo la economía. Es simple, solo se necesita de compromiso social, solidaridad y responsabilidad individual”.