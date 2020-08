Repudio de todo el arco político juninense tras el femicidio de Rosa Inés Fernández

“Tristeza y dolor por Rosa Inés (Fernández)”. Con estas palabras expresó sus condolencias para la familia y allegados a la joven asesinada el intendente de nuestra ciudad, Pablo Petrecca. “En este momento tan terrible quiero decirle a su familia que estoy con ellos y que vamos a seguir acompañándolos. No están solos”, afirmó.

Y agregó: “Las fuerzas de seguridad detuvieron al culpable, y el caso ya fue esclarecido. Ahora la Justicia determinará la pena que le corresponde al asesino”.

“Hoy es un día triste para nuestra ciudad, pero les pido a todos los vecinos, más que nunca, que nos unamos en paz en este momento de dolor”, dijo.

Cabe recordar que el 5 de agosto pasado, el jefe comunal visitó a la familia de Rosa: “Visité a la mamá de Rosa Inés Fernández, quien desapareció el pasado domingo 26 de julio en nuestra ciudad. Fui a decirle que no están solos y que los acompañamos en la búsqueda con todos los recursos que tenemos”, tuiteó.

También se expresaron en Twitter desde el espacio de Jóvenes Pro (JproJunin@JproJunin): “Acompañamos el pedido de justicia por el femicidio de Rosa Inés Fernández”.

Desde la Coalición Cívica de Junín tuitearon: “Justicia por Rosa Inés Fernández. #NiUnaMenos”.

“Basta de impunidad para quienes reproducen, legitiman y aplauden la violencia machista en los medios de comunicación. #TVviolenta”, tuiteó la exconcejala de Junín y activista feminista Cecilia Ávila.

Frente de Todos

Mediante un breve comunicado publicado en sus redes sociales, el Frente de Todos de Junín expresó: "Lamentamos el femicidio de Rosa. No podemos permitir que las mujeres sigan sufriendo la violencia machista y patriarcal".

Y añadieron: "Será imposible construir una sociedad más justa en tanto las prácticas violentas de todo tipo sigan oprimiendo y asesinando a nuestras mujeres. Desde el Frente de Todos queremos solidarizarnos con la familia y amigos. #JusticiaXRosa".

“El femicidio de Rosa Fernández nos genera una profunda tristeza. Acompañamos a su familia y amigos. Este hecho aberrante y repudiable nos exige que continuemos la lucha contra la violencia, porque su peor consecuencia es la pérdida de la vida, como la de Rosa”, escribió en Twitter el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.

La diputada provincial por este mismo espacio, Valeria Arata, escribió en Twitter: “Dolor y Repudio por el femicidio de Rosa. La violencia de género, en todas sus formas, quebranta el reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos, la Democracia y la convivencia social. Acompaño a la familia de Rosa en este momento de dolor y espero que se haga justicia”.

“A Rosa le arrebataron la vida, y no hay vuelta atrás. No apareció muerta, la asesinaron. Vos, tu hermana, mamá, tía, abuela, amiga, yo, todas somos ella. Nos negamos rotundamente a que este femicidio sea uno más. ¡Basta! ¡Paren de matarnos! #JusticiaPorRosa #JusticiaPorTodas”, afirmó la concejala Maia Leiva en Twitter.

Y la edil de Peronismo Juninense agregó: “Hoy, mientras acompañábamos a la familia pensaba: nadie les va a devolver a Rosa. Pensaba en su madre y padre con ese dolor infinito, sus tres hijos y su hija. En sus hermanos, hermanas, familiares, amig@s”.

La exdiputada Rocío Giaccone afirmó: “La noticia más triste. A Rosa Inés Fernández la mataron. Mi acompañamiento a la familia y amigos en este momento tan difícil. Por Rosa Inés y por todas las víctimas de femicidios, exigimos justicia. #NiUnaMenos”.

Unnoba

La vicerrectora de la Unnoba, Danya Tavela (@danyatavela77), afirmó en su cuenta de la red social Twitter: “Es un día de mucho dolor y tristeza en Junín. Más que nunca debemos reafirmar la lucha contra la violencia de género y el compromiso con el movimiento #NiUnaMenos. #bastadefemicidios. Acompañamos a la familia y amistades de Rosa Fernández en su dolor y en la búsqueda de justicia”.

Junín Bicentenario

“Nos solidarizamos y acompañamos en el dolor a la familia de Rosa en este momento tan difícil. Condenamos el femicidio, a la vez que nos unimos a la tristeza de la sociedad juninense y repudiamos todo tipo de violencia de género y sumamos nuestra voz al enérgico pedido de JUSTICIA”, afirmaron desde la agrupación Junín Bicentenario en su cuenta de Twitter.