Reclaman la ampliación de cupos a la Provincia

Desde el inicio del Aislamiento social preventivo y obligatorio, los alumnos que estaban dentro del programa del Servicio Alimentario Escolar y que dejaron de asistir a las clases presenciales comenzaron a recibir módulos de alimentos, cuya entrega es realizada en cada escuela. Ante la mayor demanda, el municipio solicitó al Gobierno provincial ampliar el cupo para incluir a las nuevas familias en este programa, pero aún no hubo respuestas.

Orlanda D´Andrea, directora de Educación del Gobierno de Junín, fue quien se refirió a esta situación y explicó: "En Junín hay designados 9017 módulos de alimentos sobre una matrícula total de 13000 alumnos. Estos módulos se han ido entregando a esos chicos que están incluidos en el programa del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los recibían en sus escuelas. De esos 9017 módulos había un remanente que nos servía para asistir a las familias que no estaban incluidas en el SAE, pero que habían solicitado ser incorporados".

"Ya en la última entrega, esos módulos sobrantes dejaron de estar porque hubo mucha demanda y hoy nos encontramos con que la demanda sigue creciendo. Por eso hemos vuelto a solicitar al Gobierno provincial la incorporación de alrededor de 1000 alumnos al SAE. Esto lo hemos hecho a través de las jefaturas distritales y de Desarrollo Social, pero aún no hemos tenido respuestas", agregó la funcionaria.

D´Andrea remarcó que "hoy estamos a la espera de esa respuesta, porque la semana anterior y principios de esta hubo una entrega y vemos una creciente demanda que llega tanto de alumnos que asisten a escuelas públicas como privadas y es por eso que necesitamos una respuesta del Gobierno provincial para esas 1000 familias".