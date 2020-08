Coronavirus: hay tres nuevos casos positivos en Junín y el número sube a 12

Tres nuevos casos de coronavirus de personas de nuestra ciudad se confirmaron ayer, según informó la Secretaría de Salud.

A ellos se suma el caso positivo de un hombre no residente, oriundo de la localidad de Unquillo, Córdoba.

De esta manera, hasta ahora la ciudad cuenta con 12 casos activos y 4 de personas no residentes.

Los pacientes positivos del día de ayer se encuentran internados en clínicas privadas de la ciudad.

Según indicaron, se trata de dos hombres de 36 y 45 años y una mujer de 25. El caso no residente es de un hombre de 55 años.

Siguiendo el protocolo se está realizando la identificación, el aislamiento y el seguimiento de los posibles contactos considerados estrechos.

Además, ya hay 17 pacientes recuperados de Junín y ocho no residentes. También se registra una persona fallecida de Junín y dos de Henderson.

Cabe destacar que las personas aisladas, más de 100, tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

Asimismo, desde el área de Salud recordaron que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario.

Solicitaron cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir los contagios de coronavirus.

Cronología de los contagios

>18 de marzo – Llegó a Junín, con Covid-19, desde España, el basquetbolista Facundo Corvalán.

>31 de marzo – Ingresó a una clínica una mujer, con Covid-19, de Alberti.

>6 de junio – Dio positivo un verdulero que había viajado al Conurbano.

>7 de junio – Dio positivo un empleado del verdulero, que tuvo contacto con él.

>10 de junio – Dio positivo la pareja del verdulero.

>12 de junio – Dio positivo el padre del verdulero.

>28 de junio – Dio positivo una mujer (53) de Valentín Alsina.

>3 de julio – Un paciente de Henderson ingresó con Covid positivo a una clínica.

>5 de julio – Dieron positivo una pareja y su hijo, de Fortín Tiburcio.

>7 de julio – Dio positivo un hombre que había viajado a CABA.

>9 de julio – Dio positivo la hija, de 17 años.

>10 de julio – Dio positivo el hermano del hombre, de 48 años.

> 11 de julio – Dieron positivo el hijo y la esposa. También un prefecto del servicio penitenciario que vive en Junín y trabaja en San Martín.

>13 de julio – Dio positivo un gendarme (29) con antecedente de viaje al AMBA.

> 16 de julio – Positivo para una gendarme (26), compañera del anterior caso.

> 20 julio – fue trasladado el hombre de Henderson.

>25 de julio – falleció el hombre de Henderson.

>27 de julio – Dio positivo una mujer en Rosario; un camionero que viajó a La Plata; y un hombre que presentaba neumonía.

>29 de julio – Dos positivos: un hombre de 57 años y una mujer de 61.

>2 de agosto – Dio positivo una mujer de Jujuy.

>3 de agosto – Positivo para dos hombres, ambos personal de salud.

>4 de agosto – se derivó a Junín una persona de Pellegrini con Covid-19.

>5 de agosto – Dio positivo una mujer, contacto estrecho de un paciente.

>6 de agosto – arribó un hombre Covid positivo de Bragado.

>7 de agosto – falleció un hombre de Junín y una mujer de Henderson. Se sumaron tres positivos: dos mujeres y un hombre, todos contactos estrechos de personas con Covid-19.

> 10 de agosto – Dieron positivo un hombre y dos mujeres.

> 11 de agosto – Un paciente positivo fue derivado desde Cañuelas.

> 12 de agosto – Tres personas de Junín dieron positivo: dos hombres y una mujer. También un hombre no residente, de Unquillo, Córdoba.

