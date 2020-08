Para entrar a Junín, los no residentes deberán gestionar un permiso local

La Cámara Federal de La Plata habilitó a los distritos de Junín y Lincoln a pedir un permiso de circulación municipal para ingresar a estas ciudades, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Según confirmó a Democracia el director de Seguridad de Junín, Luis Chami, a partir de hoy se exigirá a las personas no residentes, que quieran ingresar a Junín, un permiso que se tramita en la página web del municipio. “Nadie va a poder ingresar sin el permiso, si no tiene domicilio en Junín, se va a tener que ir de vuelta”, aseguró el funcionario.

Cabe recordar que en junio pasado, el juez federal de Junín Héctor Plou informó que los intendentes y jefes policiales de la jurisdicción del tribunal debían "abstenerse de exigir documentación adicional a la otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional”. Y se indicaba que "ningún control de tránsito que aquellos dispongan podrá realizarse sobre una ruta nacional".

La batalla judicial

El subsecretario Legal y Técnico del municipio, Lisandro Benito, afirmó ayer a este diario: “Nos encontramos con una resolución del Juzgado Federal de Junín, notificada a los jefes policiales de la jurisdicción, por la que en el marco de una denuncia penal, teóricamente anónima, por el supuesto delito de entorpecimiento del tránsito, le ordenaban a los jefes policiales abstenerse de solicitar otro certificado que no sea el Certificado Único de Circulación nacional”.

“La mayoría de los municipios tenían un registro de ingreso a la ciudad en el marco de la batería de medidas sanitarias locales de control de ingreso para evitar la propagación del Covid-19”, agregó.

Nadie va a poder ingresar sin el permiso, si no tiene domicilio en Junín, dijo Luis Chami.

“Cuando nos informan de la policía, lo que hicimos desde el municipio fue pedir una audiencia de conciliación, con el respaldo de la mesa sanitaria local, ya que el control es fundamental para la trazabilidad ante eventuales contagios. La audiencia fue negada y a los pocos días, luego de un dictamen del fiscal federal Varas, que plantea que no existe delito, sale una segunda resolución del juez que ordena a los intendentes que no efectúen controles vehiculares sobre rutas nacionales”, señaló.

“Advertimos que esta supuesta denuncia anónima no era tal, sino que había sido generada a partir de la propia denuncia del secretario penal del propio juzgado federal y de empleados del juzgado. Con eso planteamos la nulidad de la resolución y que, de alguna manera, era arbitraria, que se excedía el juzgado federal y planteamos la parcialidad de la resolución toda vez que los denunciantes eran empleados del propio juzgado federal”, aseveró.

“El juez Plou entiende que había un planteo de recusación y remite las actuaciones a la cámara federal de La Plata. Al mes sucede lo mismo con Lincoln, que también se suma a nuestro planteo. La cámara federal unifica ambas presentaciones y ayer nos notifica de la resolución que nulificó la resolución de Plou”, dijo.

Lincoln

Ante la decisión de Plou, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, inició acciones legales para revertir la medida y recuperar, mediante la solicitud de los permisos municipales, el control de ingreso y egreso de personas al distrito de Lincoln en el operativo cerrojo implementado desde el inicio de la pandemia.

En ese contexto, y a partir de esta última resolución favorable de la Cámara Federal de La Plata, "el Departamento Ejecutivo podrá restablecer los certificados de circulación locales, lo que significa una herramienta fundamental para el control epidemiológico ante un posible contagio de Covid-19 en Lincoln", aseveraron.

Serenal señaló: “Los linqueños vamos a seguir cuidándonos entre todos y lo haremos también con los permisos municipales que nos posibilitan tener un control más exhaustivo de los trabajadores esenciales que ingresan a nuestro distrito”.

Y agregó: “Esto no es contra nadie, sino a favor del cuidado de todos. Por eso celebro que tanto Lincoln como Junín podamos recuperar una herramienta de gran ayuda”.

