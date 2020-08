Impulsan en Junín el programa provincial “Preservar Trabajo” para microempresas

Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con TeleJunín Noticias, explicó en qué consiste la ayuda a los microempresarios y las cooperativas a través de un programa provincial, durante tres meses.

Desde el Gobierno bonaerense, hace una semana se ha implementado una ayuda por la pandemia, denominado “Preservar Trabajo”.

Según lo explicado por Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, este programa “busca atender a aquellas micro y pequeñas empresas que tienen trabajadores contratados o registrados, desde uno hasta sesenta trabajadores declarados al menos en el último mes, y a las cooperativas que han quedado fuera de la ATP de Nación y que ninguno de estos meses pudieron cobrarlo por distintas circunstancias”.

Señaló que la manera es que, a través de una transferencia a los trabajadores, se cubra parte del salario. El importe es de 8.400 pesos para cada trabajador de aquellas empresas que son pequeñas y no pudieron entrar en el ATP o para socios de cooperativas que no tuvieron ningún beneficio anterior del Gobierno nacional.

Apuntó que la inscripción es online, llenando un formulario en la página del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, o también pueden acercarse los empresarios o representantes legales de las cooperativas a las delegaciones de Trabajo, para que los ayuden si no comprenden, si a veces hay algunas dificultades en el acceso a las vías digitales.

“Uno a veces piensa que a todo el mundo le resulta sencillo llenar un formulario en la computadora y no es tan así, por eso pueden contar con las delegaciones de Trabajo para que los ayudemos. Se llena un formulario y si está todo bien y está dentro de los requisitos de tamaño y cuenta con la documentación que le vamos a pedir, se le avisa después, se le da una contraseña y se sigue con el proceso, para eventualmente abrir una cuenta en el banco y recibir esta ayuda; el empleador lo toma en cuenta como parte del salario, percibe de esa manera el subsidio y puede preservar los puestos de trabajo”, manifestó la ministra.

Remarcó que de este modo, unos 8.400 pesos del sueldo estarán cubiertos por el Estado provincial y el resto por el empleador.

“No es para personas independientes, sino para aquellos que tienen empleados y son microempresas o cooperativas, no cubiertos por otros programas como IFE, ATP o créditos a tasa cero que lanzó la Nación”, dijo.

Aclaró que en el caso de cooperativas, que es otro sector que no entró en el ATP en muchos casos, lo que se cubre es el retiro de los socios, una parte lo cubre el Estado y el resto, como pueda, la cooperativa.

Visita

Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, estará la semana próxima en Junín, para firmar un convenio con la Unnoba y visitar la Delegación del ministerio de Trabajo bonaerense.

El convenio con la Unnoba está referida a las prácticas profesionales que tienen algunas carreras se desarrollen en conjunto con el ministerio de Trabajo.

“Nos viene muy bien empezar a formar a los egresados de las universidades nacionales en la Provincia para que puedan desempeñarse también en el sector público, siendo un ejercicio mutuo de aprendizaje”, dijo la ministra a TeleJunín Noticias.

“Seguramente firmaremos un convenio marco con Unnoba referido a las prácticas y para hacer colaboración en materia de investigación, de análisis. Las universidades tienen mucho que aportar a la sociedad y a veces estamos como desarticulados”, afirmó.

