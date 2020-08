Desalojaron familias que usurpaban terrenos en Bozzeti y Dr. Possio

En la mañana de ayer, personal policial procedió a desalojar a un grupo de vecinos que, según indicaron, habían tomado terrenos en inmediaciones de Bozzeti y Dr. Possio.

Las cámaras de TeleJunín Noticias se hicieron presentes y recogieron testimonios de los vecinos, que piden al municipio que les permitan comprar los terrenos.

Una mujer en el lugar aseguró: “No queremos usurpar, queremos que nos dejen pagar los lotes y que el intendente nos de una respuesta pronta porque hay gente que está en situación de calle, no tenemos dónde vivir”.

Otra mujer, que vive en el sector con su hijo, contó: “Hablé un millón de veces con Bienestar Social, hoy (por ayer) que pasó todo esto hablé con Marisa Ferrari, le comenté que estoy viviendo acá con mi hijo, que estaba alquilando, pero no podía pagar más y me dijo que le pidiera a mi mamá, a mis hemanos porque acá no me podía quedar, pero mi familia no me puede sostener, todos tienen hijos”.



Algunos de quienes reclamaron aseguran tener expedientes abiertos de solicitud de lotes.

Pedidos de lotes

Desde la Subsecretaría de Abordaje Territorial del municipio, Yamila Alonso, consultada por Democracia, se refirió a la situación.

“A la Secretaría se acercaron 22 familias y los atendió la secretaria, dejaron sus datos y la idea es ver la situación de cada uno y poder citarlos”, explicó y aclaró que los vecinos se acercaron en buenos términos, ante la situación.

“Solo 4 o 5 son los que tienen un expediente de solicitud de lotes, de hace 4 años. El resto no tenía solicitud o lo había iniciado hace 4 días”, aclaró Alonso.



Sobre el supuesto permiso para construir, Alonso aclaró: “Con lo que ellos cuentan es la constancia del inicio del expediente pedido de lotes. No habilita a construir”.

Asimismo, advirtió que junto con la secretaria de Bienestar Social, Marisa Ferrari, “pedimos los teléfonos para ir llamándolos y ver qué posibilidades de ayudarlos tenemos”.

Alonso remarcó además que si bien algunas familias estaban con problemas de pagos de alquiler y demás, “notamos muchos chicos jóvenes y el pedido de lotes para irse de casa”.

“Son situaciones entendibles que tenemos que abordar pero no son las formas, la usurpación es un delito”.