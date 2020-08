Coronavirus: se registraron 17 casos sospechosos

Desde la secretaría de Salud del municipio se informó que ayer se registraron 17 casos sospechosos en nuestra ciudad y un paciente no residente con coronavirus fue derivado a esta ciudad. Según informaron, de los casos en estudio, cinco corresponden a una mujer de 44 años y cuatro hombres de 18, 54, 62 y 74 años, todos asistidos en el Hospital Interzonal.

Los doce restantes se encuentran en clínicas privadas. Se trata de un bebé de 11 meses, un nene de 8 años, siete mujeres de 23, 25, 27, dos de 33 años (ambas contacto estrecho), otra de 40 y una de 60 años. Además de tres hombres, uno de 36, uno de 38 (contacto estrecho) y otro de 45 años.

Hasta el momento hay 138 personas aisladas de manera preventiva. En la ciudad hay 12 casos confirmados activos: 9 de Junín y 3 no residentes.

Hasta hoy fueron descartados 662 casos y cumplieron aislamiento preventivo un total de 738 personas.En la ciudad se registraron tres fallecimientos: uno de un hombre de Junín y otros dos de pacientes no residentes (de Henderson). Las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de COVID-19, y se encuentran sin síntomas. En el día de hoy trasladaron desde Cañuelas a un paciente positivo de Covid-19 que requería tratamiento de mayor complejidad. Se encuentra internado y aislado en una clínica de nuestra ciudad. Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados