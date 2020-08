Juninenses usaron los círculos en el Parque, pero la Laguna estuvo cerrada

El fin de semana, muchos juninenses se acercaron a los espacios verdes locales para sus actividades recreativas.

De hecho, el Parque Borchex ya fue habilitado para el uso de los vecinos y el municipio delimitó con círculos distintos sectores para indicar la distancia de separación obligatoria entre los grupos y familias.

No obstante, no se pueden utilizar los juegos de plaza, las estaciones deportivas, ni los bancos, tal como indican desde el Gobierno local.

Asimismo, se remarca el pedido de que cada uno de los concurrentes sea responsable y evite la circulación en dichos lugares para evitar la propagación del virus.

La Laguna, aún cerrada

El pasado viernes, el intendente Pablo Petrecca había indicado en conferencia de prensa que, tras los trabajos de demarcación -para que se respete el aislamiento obligatorio-, abrirían al público el Parque Borchex y el Parque Natural Laguna de Gómez.

Si bien ayer se encontró habilitado el Parque Borchex, la Laguna de Gómez permaneció cerrada y será abierta al público recién el próximo fin de semana.

Por eso, no se permitió el ingreso a los vecinos que se dirigieron hasta allí y, en ese caso, los vehículos debieron regresar a la ciudad, generándose gran congestión de tránsito.

La apertura del Parque Borchex y de la Laguna de Gómez había sido anticipada en conferencia de prensa. Entonces, el intendente había resaltado que “la única manera en que vamos a poder salir todos juntos de esta situación es cumpliendo cada uno con sus responsabilidades. Hoy la vacuna no está y va a llevar tiempo hasta que aparezca, por lo tanto, el mejor método para cuidarnos somos nosotros mismos y ya todos sabemos cómo hay que actuar y lo que no hay que hacer”, dijo.