En una semana se duplicaron los aislados por haber tenido contacto con contagiados

Desde la secretaría de Salud del municipio informaron que, además de los pacientes con coronavirus, ayer hubo ocho casos sospechosos en Junín, de los cuales cuatro se descartaron en el día, lo que da un total de 625 desde que se desató la pandemia.

De las cuatro personas, tres tuvieron contacto con contagiados. La restante, oriunda de Vedia, no tiene antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de Covid-19.

Actualmente, 132 ciudadanos se encuentran en aislamiento preventivo por haber viajado a zonas de riesgo, o haber tenido contacto estrecho con infectados, y se encuentran sin síntomas. Un total de 731 ya cumplieron con esa condición.

Cabe destacar que esta cifra se duplicó en la última semana, ante la aparición de nuevos ciudadanos contagiados. El lunes pasado el número ascendía a 61.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, afirmaron desde el municipio.

Este viernes falleció por el virus un juninense identificado como Hugo Zabala, de 75 años, quien estaba internado en la Clínica Centro y tenía factores de riesgo. También murió en nuestra ciudad una mujer oriunda de Henderson.

De esta forma, actualmente en Junín hay siete casos confirmados; y tres confirmados no residentes. Además, hay 16 pacientes recuperados de Junín y siete no residentes. También se registra una persona fallecida de Junín y dos de Henderson.

En Pergamino

La municipalidad de Pergamino, a través de la secretaría de Salud, informó que se analizaron 25 muestras y 10 dieron positivo (todos los pacientes están con seguimiento domiciliario): 9 tienen contacto estrecho con casos de Covid-19 positivos, 1 con nexo epidemiológico en estudio; y 15 análisis dieron negativos.

De acuerdo al último reporte hay 410 aislados y 53 pacientes activos con la enfermedad. Además, diez pergaminenses se recuperaron y de esa cifra dos fueron dados de alta este sábado.

Salto

Desde el Comité de Emergencia Sanitaria del municipio de Salto informaron ayer a la noche diez nuevos casos de Covid-19, ascendiendo a 171 el total de positivos desde el inicio de la pandemia.

De ese total de casos, 101 personas ya se han recuperado, mientras que 70 transitan la enfermedad.

En ese sentido, según el reporte emitido poco antes de las 21 de este domingo, 24 personas aguardan los resultados de los hisopados.

En tanto, 504 personas se encuentran aisladas de forma preventiva, indicaron las autoridades sanitarias.

Bragado

En Bragado se sumaron 11 nuevos casos positivos. Se trata de tres mujeres y ocho hombres de entre 22 y 88 años. De ellos ya hay nexos epidemiológicos en la mayoría de los casos, restando solamente la identificación de las posibles vías de contagio en dos personas.

A la fecha son seis las personas hospitalizadas; cuatro con buena evolución y dos en estado grave en la UTI. También, hay 52 personas cursando la enfermedad en sus domicilios, con buena evolución.

Además, se informó que hubo 75 altas de seguimiento, en su mayoría contactos estrechos de positivos.