Avanzan las colectoras de la autopista de Ruta 7 a la altura del Cerrito Colorado

Mientras ya pavimentan el tramo de la autopista de Ruta 7, que había quedado inconcluso, a la altura de La Agraria, perteneciente al trayecto entre Junín y Chacabuco, a la altura del barrio Cerrito Colorado extienden las colectoras con dirección a Ruta 65.

Los expertos técnicos explicaron que “las colectoras atienden los desplazamientos a distancia media, con una recomendable continuidad funcional en una distancia mayor de 3 kilómetros, con una velocidad entre 40 y 50 km/h”.

Según explicó el gerente de Regiones, Patricio García, a la altura del Junín Golf Club, entre calle Querandíes y Ruta 65, además, “se está levantando un muro de contención en la mitad de los carriles de la autopista, para concentrar en el centro las vías y en los laterales las colectoras más apretadas. De esta manera no hay que atravesar ni expropiar las propiedades privadas”.

“Este gobierno está realizando la gestión para que las cosas salgan en tiempo y forma. El gobierno anterior solo aparecía en el momento de habilitar tramos que ahora se tuvieron que cerrar para la ejecución de las alcantarillas de la vieja calzada”, apuntó el gerente de Regiones.

“Esas alcantarillas son necesarias dado que las alcantarillas de las colectoras y de la calzada nueva se hicieron de mayor dimensión a las existentes. Para dar continuidad hidráulica se deben demoler y hacer nuevas”, remarcó.

“Las obras de las rutas 7 y la 188 fueron un verdadero desafío para nosotros. Cuando llegamos nos encontramos con un desastre y miles de deudas que tuvimos que reorganizar. Para que se den una idea, cuando el gobierno anterior perdió las elecciones dejaron de tirar pavimento. Hoy, en cambio, vemos con satisfacción la marcha de ambos proyectos, que esperamos poder finalizar para marzo de 2021”, aseguró.

En lo que respecta a los tramos que estaban detenidos desde octubre del año pasado, se encuentra el trayecto ubicado en el corazón de la obra, entre La Agraria y O’Higgins, donde ya está montado el puente sobre el Río Salado (km 234) y el distribuidor en O’Higgins.

La otra zona, que había sido postergada, se halla entre calle Querandíes y Ruta 65, dentro del partido de Junín, a la altura del Cerrito Colorado y el Junín Golf Club.

Respecto de los otros dos intercambiadores vehiculares ya construidos, el de La Agraria es el único que está en condiciones de ser transitado, pero no el que se encuentra a la altura de la ex-Escuela Rural 42, por Membrillar, donde no hay posibilidad de retomar el sentido de circulación o descender a los caminos rurales.

Cabe recordar que el 30 de septiembre de 2019 se habían inaugurado dos recorridos: el primero, comprendido entre esta ciudad y el paraje La Agraria; y el segundo, entre los kilómetros 219 y 229 (desde la quesería hacia la Escuela Rural).

De Luján a Heavy

Desde 2016 a la fecha, ya se inauguraron unos 80 kilómetros de autopista sobre la Ruta 7, de un total de 196 km proyectados entre Luján y Junín y de 97 km en construcción.

En junio del año pasado fue habilitada la variante de San Andrés de Giles, un tramo de 8 kilómetros, entre el 98 y 106 con dirección a Carmen de Areco.

Cuenta con tres distribuidores: el principal se eleva sobre la Ruta Provincial 41, zona crítica por el alto índice de accidentes viales, que conecta con las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8 y 9.

Los otros dos intercambiadores están montados en el kilómetro 98,5 (Cucullú), y sobre el 106, que es el empalme con el tramo original de la Ruta Nacional 7 hacia Carmen de Areco.

Además, desde el kilómetro 106, luego se inauguraron los cuatro carriles hasta el ingreso a la localidad de Heavy (km 126) con dirección al oeste bonaerense.

Cabe recordar que el primer trazado del proyecto inaugurado fue de 32 kilómetros entre Luján y San Andrés de Giles.

Trayectos inconclusos

Pero existen otros tramos inconclusos y uno en el que aún no se iniciaron los trabajos. Por ejemplo, entre Carmen de Areco y Chacabuco, las máquinas nunca comenzaron con las labores. Había sido licitado a mediados de 2016 y fue adjudicado a la UTE, conformada por las empresas Homaq, Constructora 2 Arroyos y Ucsa.

Es el más extenso y consiste en obras de arte menores y ampliaciones de obras de arte existentes, la construcción de ocho distribuidores, la cimentación de dos puentes sobre A° Lamela y sobre A° Ranchos, la demarcación horizontal, la señalización vertical e iluminación de los intercambiadores mencionados.

Las firmas encargadas de hacer esos 70 kilómetros eran las mismas que estaban construyendo la variante de Chacabuco, que se vio afectada y se encuentra paralizada desde el 30 de diciembre de 2018.

Se trata de 23 kilómetros entre la curva de Coliqueo, la Curva del Sol desde donde continúa por un campo expropiado detrás del aeródromo hacia el kilómetro 196 de la Ruta 7, sector en que se une con el tramo original en sentido a Carmen de Areco. Los trabajos de movimiento y compactación de tierra estaban avanzados.