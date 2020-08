Las "grietas" que amenazan la estabilidad en la política juninense

La pandemia condicionó la agenda de la política juninense, pero por lo bajo las tensiones internas no dan tregua y la “rosca” sigue su marcha con un ojo en las elecciones legislativas del año que viene.

En Juntos por el Cambio, el frente conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, reina una tensa calma. Es que además de la responsabilidad diaria de la gestión en tiempos de cuarentena, la irrupción de Evolución (la línea radical que responde a Martín Lousteau) reavivó la interna entre el macrismo -que conduce el intendente Pablo Petrecca (que no puede ser reelecto, situación que aceleró los tiempos)- y el centenario partido.

En el comité “Hipólito Yrigoyen” no lo niegan, al tiempo que avanza el consenso para la unidad. Según pudo saber Democracia, Juan Pablo Itoiz presidirá el comité, secundado por el actual titular, Carlos Mansur. En este esquema, los “boina blanca” se entusiasman con la vicerrectora de la Unnoba, Danya Tavela, que es parte del armado y que ya fue candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la última elección.

La intención del radicalismo local es presentar en la próxima contienda electoral candidatos propios para enfrentar en las Primarias, de no mediar un acuerdo, al macrismo.

En el petrequismo le bajan el tono a la movida radical. “Tavela es parte del equipo”, chicaneó un funcionario que habla todos los días con el jefe comunal. Previendo un escenario de mayor tensión con el radicalismo, Petrecca designó como secretario Legal y Técnico a Lisandro Benito, y “cerró” así un flanco con la Coalición Cívica.

El senador Juan Fiorini (PRO) suena para renovar su banca el año que viene y es visto por muchos dirigentes como el "candidato natural" para suceder a Petrecca.

La pregunta que se hace buena parte del arco político es ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la UCR? O si llegada la hora de las definiciones arribará a un acuerdo. Por el momento es tiempo de sumar “porotos" con el objetivo de llegar a la mesa de las negociaciones con el mayor caudal político.

El año que viene se eligen siete senadores por la Cuarta y se renuevan diez bancas de concejales, un preciado botín político, no solo porque los cuerpos legislativos son la caja de resonancia de la política, sino porque marcarán posicionamientos de cara a las generales.

Frente de Todos

En el Frente de Todos hay tres socios principales: el Frente Renovador, Unidad Ciudadana y La Cámpora. Y si bien hay un clima de “unidad” en el bloque de concejales, de “casi amigos” (edil kirchnerista dixit), amalgamar en una sola lista todas estas expresiones requerirá una pericia quirúrgica.

Tras la ruidosa salida de Rocío Giaccone, La Cámpora, que en Junín tiene el manejo del Hospital, de PAMI y de la UDAI 2 de Anses, está abocada desde hace un tiempo, de la mano de su principal referente, Andrés Merani, a una tarea de reconstrucción del espacio. Para eso trabaja en la formación de cuadros “profesionales” y busca así aminorar los reparos que tienen algunos sectores sobre la agrupación. ¿El objetivo para 2021? Jugar fuerte en el armado de las listas, con uno o dos lugares de concejales “a salir”.