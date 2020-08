Hay doce casos sospechosos y diez pacientes con coronavirus en Junín

Desde la Secretaría de Salud del municipio informaron que, además de los pacientes con coronavirus, ayer hubo quince casos sospechosos en Junín, de los cuales tres se descartaron en el día, lo que da un total de 609 desde que se desató la pandemia.

De las doce restantes, dos tuvieron contacto con contagiados. El resto de las personas no tiene antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de Covid-19. Una de ellas es oriunda de Los Toldos.

Actualmente, 137 ciudadanos se encuentran en aislamiento preventivo por haber viajado a zonas de riesgo o haber tenido contacto estrecho con infectados, y se encuentran sin síntomas. Un total de 726 ya cumplieron con esa condición.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, afirmaron desde el municipio.

Este viernes falleció por el virus un juninense identificado como Hugo Zabala, de 75 años, quien estaba internado en la clínica Centro y tenía factores de riesgo. También murió en nuestra ciudad una mujer oriunda de Henderson.

De esta forma, actualmente en Junín hay siete casos confirmados; y tres confirmados no residentes. Además, hay 16 pacientes recuperados de Junín y siete no residentes. También se registra una persona fallecida de Junín y dos de Henderson.

En Pergamino

La Secretaría de Salud del municipio informó 13 nuevos casos positivos de Covid-19 en Pergamino (seis son contactos estrechos de casos positivos, cinco con nexo epidemiológico en estudio, dos con nexo epidemiológico en AMBA).

Los casos activos ascienden a 45 y los positivos totales desde el inicio de la pandemia a 53.

El parte epidemiológico informó además que de las muestras analizadas (34) se reportaron 20 con resultado negativo y a una persona se le debe repetir el estudio.

Por otra parte, el informe oficial informó que “en las últimas 24 horas se activó 27 veces el protocolo (dos internados en el Hospital San José y 25 con seguimiento domiciliario)”.

En lo que respecta a los casos sospechosos la cantidad es de 48. Mientras que el número de aislados asciende a 378.