Piden explicaciones “por la inacción en política de viviendas”

El bloque de concejales del Frente de Todos presentó cuatro pedidos de comunicación para que desde el Ejecutivo local se informen las razones por las que, ante el relanzamiento del Procrear, “el distrito no ha generado un solo nuevo lote desde el 2015 ni construido una sola vivienda ni dado ningún tipo de respuesta a la creciente necesidad de viviendas que padece Junín”, aseveraron en un comunicado de prensa.

"Hace años que sostenemos que el municipio no puede dejar todo el tema de la vivienda en manos del mercado, es necesario ordenar esto", manifestó la presidenta del bloque, Victoria Muffarotto. Y agregó: "Cientos de juninenses fueron empujados a tomar esos créditos UVA, que hoy son una pesadilla, mientras el municipio no utilizó una sola de las herramientas existentes para construir viviendas o generar nuevos lotes que descompriman la demanda y vuelva más razonable los precios".

El Frente de Todos pide explicaciones sobre el “estado de abandono en que se encuentran las veinticinco viviendas que el municipio debió terminar y entregar hace años, y cuyo presupuesto es reforzado año tras año sin que se sepa el destino de esa partida”.

"La explicación del secretario de Obras Públicas acerca del faltante de un certificado de la Provincia no nos alcanza, aunque estamos haciendo gestiones para despejar cualquier obstáculo que pudiera haber en ese sentido, incluso pagar la deuda que dejó Vidal. Pero gobernaron cuatro años la nación, la provincia y el municipio, queremos creer que eso debió servir para algo más que las fotos", declaró el concejal Rodolfo Bertone.

También se pretende conocer el estado en que se encuentra funcionando el Banco de Tierras. “Los anuncios en materia del nuevo Procrear dejan ver que los distritos que cuenten con una mayor disponibilidad de lotes se verán mucho más favorecidos, no solo por la satisfacción del derecho a la vivienda, sino por el multiplicador económico que genera la industria de la construcción. No haberse ocupado de generar suelo urbano puede retrasar también el rebote en el crecimiento económico”, afirmaron. Los concejales recorrieron lo que debió ser un loteo para setenta y seis familias y lamentaron que "aún tenga el aspecto de un basural".