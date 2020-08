Cottaj quiere formar parte del Estado nacional para que el taller sea uno solo

La Cooperativa de Trabajo “Talleres Junín” (Cottaj) continúa con el reclamo de formar parte del Estado nacional y, si es posible, del Belgrano Cargas y Logística.

Fundada el 3 de enero de 1994, este año cumplió 26 años de actividad. Por ese entonces tenía 117 asociados, en tanto que actualmente son 28, pero se suma la actividad de los contratados por servicio de obra, alrededor de 35.

Pedro Rodríguez, presidente de la Cottaj, en diálogo con Democracia, al ser consultado sobre la pretensión de formar parte del Estado nacional, manifestó: “Es una expresión de deseo que tenemos desde hace años. Queremos que de una vez por todas el taller en sí, si bien es del Estado nacional, pase a depender de un dependencia estatal, ya sea de Belgrano Cargas o de cualquier otra dependencia estatal para que a través del Estado haya trabajo continuo, pueda entrar gente joven a trabajar, no se vaya por falta de trabajo y se le dé la importancia que tiene”.

“Estuvimos sosteniendo esta Cooperativa para que el día de mañana sea un taller de ferrocarril como corresponde, con los trabajos ejemplares que se han hecho acá dentro. Por eso digo que formar parte del Estado nacional es una idea, una expresión de deseo nuestra, que depende de una decisión política del Estado”, apuntó el entrevistado.

Con Meoni

Rodríguez manifestó que en su momento fue planteada la inquietud al ministro de Transporte, Mario Meoni, quien asumió en diciembre de este año.

“A él le debemos agradecer que nos haya mandado trabajo y que la Cooperativa tenga un futuro completamente distinto a hace uno o dos años atrás. Tenemos un apoyo al trabajo de la Cooperativa, nos da trabajo, que siempre nos faltó”, afirmó.

Para Rodríguez la frutilla del postre sería concretar la idea de que, en un plazo no muy lejano, el taller pasara a depender nuevamente del Estado nacional.

“Nuestra idea es que sea parte del Belgrano Cargas y Logística. Yo mismo se lo planteé en su momento al expresidente de Belgrano Cargas de la gestión anterior para que pase a esa dependencia, teniendo en cuenta que hoy tenemos gente de esa repartición a cuatro o cinco cuadras de nuestro taller y que hay tareas que no pueden desarrollar porque no tienen la estructura para hacerlo: por ejemplo, levantar con los puentes grúa una locomotora para cambiar un par montado o motor de tracción, hoy no lo tienen ellos, no tienen puente grúa. Por qué entonces no hacer un taller unificado de todo: lo que ellos tienen hoy más lo nuestro, que está acá”, opinó.

Rodríguez recordó que cuando se hizo el ferrocarril fue todo junto. “Si bien había distintos departamentos, el ferrocarril era uno solo: el galpón de máquinas era del ferrocarril, vía y obra era del ferrocarril y los talleres también. Entonces, ¿por qué no se puede hacer algo más chico pero todo junto otra vez? Eso es lo que yo planteé en su momento; el ministro de Transporte Mario Meoni lo sabe y seguramente estará trabajando en ese tema, pero, esta pandemia que nos acosa a todos tiró por la borda un montón de cosas: demoró trabajo y decisiones. Más allá de esto, tengo fe de que en un futuro no muy lejano se va a concretar.

El espacio

El espacio que ocupó siempre a la Cooperativa es del Estado y la maquinaria también, salvo excepciones. “Tenemos un par de camiones, un par de Sampis, un puente grúa que se compró en su momento, pero aparte de eso, toda la infraestructura, el terreno, el taller y las máquinas que están son del Estado nacional”, afirmó Pedro Rodríguez.

En cuanto a los socios, son en su mayoría de edad avanzada. Pedro Rodríguez mismo, a sus 68 años, dijo que tendría que estar jubilado desde hace tres años, pero que otros miembros de la Cooperativa le pidieron que continuara.

“Seguimos peleando por lo mismo, algunos ya se jubilaron. Hace falta un cambio, gente joven, personas que tengan ganas de aprender y trabajar. Hoy por hoy tenemos una perspectiva completamente distinta y mejor, el panorama está más claro, tenemos trabajo a futuro, si bien la situación económica para todos es complicada. Hace dos años atrás estábamos galgueando por un trabajo y cuando lo terminábamos, estábamos peleando tres meses para que nos den otro. Hoy tenemos una relativa continuidad gracias a las gestiones políticas y tenemos muchos proyectos”, dijo.

Gobierno Local

Pedro Rodríguez efectuó reclamos por dos galpones en el marco de la cesión de terrenos por parte del Estado nacional al municipio de Junín, ocurrida el año pasado.

“Hice reclamos en distintos estamentos como para que nos aseguremos de seguir usando esos galpones. Siempre estuvimos abiertos al diálogo y tengo pruebas: todos los vehículos, autos, motos y bicicletas que estaban tiradas en la comisaría están en uno de los galpones ferroviarios. Eso fue por un convenio firmado por el Intendente y por mí, es decir, lo conversamos. Por eso digo que el tema de los terrenos podría haber sido negociado de otra manera. Ellos sabían del expediente a nivel nacional porque lo pidieron y nunca dijeron nada”, dijo.

“Nosotros vamos a seguir con este tema”, afirmó.

