“Estamos en el peor momento de esta pandemia”, manifestó el Intendente

El jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, encabezó una conferencia de prensa, ayer, junto con integrantes de la Mesa de Salud local, para brindar un panorama sobre el estado de situación actual de la ciudad con respecto a la pandemia.

También se informó de manera oficial sobre el primer caso de fallecimiento de un juninense de 75 años (ver página 4) como consecuencia de esta enfermedad.

"Lamentamos informar que tenemos a la primera persona fallecida por Covid-19 en la ciudad, por lo que enviamos nuestras condolencias a los familiares y la dirección de Asistencia a la Víctima ya se puso en contacto con ellos”, afirmó el intendente.



Y agregó: “Se trata de un vecino de nuestra ciudad a quien conocía, al que hace un tiempo atrás habíamos logrado entregarle la escritura de su casa y con quien pude compartir un cumpleaños hace varios años, por lo que lamentamos muchísimo la pérdida de este querido vecino”.

“Son 140 días (hoy son 141) de cuarentena que tienen que llamarnos a la reflexión sobre el comportamiento, tanto individual como social, que debemos llevar adelante”, sostuvo.

“Estamos con una situación económica y sanitaria equilibrada, que nos ha permitido avanzar en la apertura de actividades, tal es así que ya están habilitadas el 90% de las actividades económicas, junto con centros deportivos y culturales”, señaló el alcalde.

“Estamos en el peor momento”

“El fin de semana pasado tuvimos en Junín un clima hermoso que invitó a que muchos vecinos hagan uso de los espacios públicos y también hemos recibido una gran cantidad de denuncias al 132 por reuniones familiares. Entendemos perfectamente el cansancio y el agotamiento que pueden conducir a que muchos bajen los brazos y se relajen, pero estamos en el peor momento de esta pandemia”, afirmó.

Y añadió: “No queremos generar temor ni lo decimos caprichosamente, sino que nos basamos en los datos que siempre están en la Mesa de Salud para tomar decisiones. A nivel provincial, la cantidad de contagios y fallecidos está en sus etapas máximas”.

“La única manera en que vamos a poder salir todos juntos de esta situación es cumpliendo cada uno con sus responsabilidades. Hoy la vacuna no está y va a llevar tiempo hasta que aparezca, por lo tanto, el mejor método para cuidarnos somos nosotros mismos y ya todos sabemos cómo hay que actuar y lo que no hay que hacer”, dijo.

“Hoy más que nunca tenemos que ser solidarios, responsables, cuidarnos cada uno de nosotros para cuidar a nuestros seres queridos y para mantener los avances que hemos logrado como comunidad y que el sistema sanitario no colapse”, agregó.

Carlos Lombardi, secretario de Salud, afirmó: "La ciudad tiene siete casos confirmados y el primer fallecido, por lo que es algo que nos golpea mucho en lo anímico".

