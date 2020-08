Refuerzan la prevención en bares y restaurantes de Junín

Integrantes del gabinete del Gobierno de Junín y concejales mantuvieron un encuentro con dueños de locales nucleados en la Cámara Hotelera Gastronómica a los efectos de recordar la importancia del cumplimiento de las medidas de seguridad. Uno de los puntos sobre los que se hizo hincapié fue la necesidad de cargar las planillas con los datos de los clientes a la página web del municipio.

Cabe recordar que estos establecimientos han ampliado su servicio hasta las 0.00, de lunes a domingo, y deben trabajar con el 50% de su capacidad, mediante reservas telefónicas y con distanciamiento entre mesas no menor a los 1,5 m. Además, deben otorgarse turnos espaciados para la correcta higienización del local.

Al respecto, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, dijo: "Hemos mantenido una amplia reunión en la que se abordaron varios temas, con el énfasis puesto en reforzar las medidas de control y que no nos relajemos. Son momentos de tener muchísima conciencia y saber cómo estamos viviendo y trabajando".

"El motivo de la reunión fue poner nuevamente sobre la mesa las pautas que deben seguir de manera obligatoria los distintos establecimientos gastronómicos para no tener consecuencias a futuro con la aparición de casos positivos de Covid-19", añadió.

Seguidamente, el funcionario recordó la importancia de "mantener las distancias necesarias, realizar el registro de los clientes y, sobre todo, cargar las planillas a la página web del municipio para trabajar en el aislamiento de todos los contactos estrechos, en caso de que un paciente positivo haya concurrido a uno de lo locales gastronómicos".

“Hay que cuidarse”

Por su parte, Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, señaló: "Ya hemos estado sin trabajar y sabemos lo que eso significa, entonces, hoy más que nunca hay que cuidarse y cumplir con todas las normas que establecen los protocolos".

