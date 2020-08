Esperan que cuando se implemente Procrear haya materiales de construcción suficientes

Desde los corralones de materiales de construcción ven con buenos ojos la implementación de créditos blandos para la construcción de viviendas y las refacciones, como es el Procrear, pero están muy preocupados por los faltantes que observan en sus stock de materiales.

Al ser consultado por Democracia, Luis Hissuribehere, de Corralón Don Emilio, dijo que era “bienvenido” el relanzamiento del Gobierno nacional del Plan Procrear, con nueve líneas de créditos —entre personales e hipotecarios— para la refacción, la ampliación y la construcción de viviendas.

“Es bienvenido dada la necesidad que estaba habiendo en los últimos tiempos para que la gente tenga un poder de compra y se dé respuesta a lo que es para construir viviendas o hacer arreglos y ampliaciones en sus casas”, manifestó el entrevistado, apuntando que había que esperar por su implementación para ponerse en marcha.

Apuntó que la pandemia es un problema coyuntural por el cual hay empresas que están cerradas. “Nosotros tenemos proveedores de algunas fábricas que están cerradas por la pandemia, han tenido casos Covid-19, entonces es un problema. El actual panorama es difícil de componer en lo inmediato”, aclaró.

A pesar de este panorama, Luis Hissuribehere es optimista y está esperanzado ya que entiende que en un futuro la situación va a mejorar. “Vamos a tener algunas dificultades, seguramente en ese aspecto, pero creemos que el plan es muy bueno porque nosotros estamos preparados para eso. Tenemos las condiciones, el lugar para recibir a la gente que quiera venir”, dijo.

“Consideramos que el plan Procrear es bueno porque tenemos fe en que se va a ir acomodando todo con el correr de los días y el panorama se torne más claro”, destacó.

Entre los problemas, mencionó los faltantes de material en algunas fábricas de ladrillos y las de cerámicas para piso y revestimientos, cuya producción estaría sobrevendida, pero observó que otras están empezando a funcionar mejor.

Falta de stock

Desde Fortehouse, el arquitecto Ángel Muñoz, perteneciente al área de la Gerencia Comercial, Desarrollo y Nuevos Negocios de la empresa, explicó: “Es un problema estructural a nivel país, de una concentración no solo demográfica hacia Capital y el AMBA, sino también industrial, y ahí está el foco de contagio. La mayoría de las fábricas nos indican que inicialmente faltaba la parte de materiales gruesos pero luego la de terminaciones también, que al estar en zonas de bastantes contagios los municipios les iban permitiendo trabajar pero al 50 por ciento de sus operarios. Es decir, por un lado, cuando estuvieron cerrados se dedicaron a vender a futuro, incrementándose la curta de demanda: vendían y entregaban cuando se abría la actividad. Cuando los liberan para trabajar, pero al 50 por ciento de su planta, ya tienen lo adeudado para entregar y lo nuevo, por lo tanto, no dan abasto y vienen atrasados desde hace un buen tiempo”, explicó el arquitecto Muñoz.

Explicó que la óptica de las empresas hoy es que tienen mucha demanda y poca materia prima porque, por ejemplo, Acindar, que monopoliza el hierro, no estaba entregando el suficiente para hacer las viguetas pretensadas (viga fabricada en cuyo interior lleva hierro y por fuera hormigón). “Lo que la fábrica dice es: el año pasado tenía sobrestock y poca venta, y este año, sobreventa pero no stock. Nunca encuentra el punto medio. De nuestra parte, que vendemos algo que no fabricamos sino distribuímos, quedamos atados”, apuntó el arquitecto.

Señaló que para cuando comenzaran a efectivizarse las ventas de materiales mediante Procrear, estimaban y confiaban que el panorama estuviera más regularizado, no quizá a niveles que todos desearían pero más que ahora. “Estimamos que el procedimiento de Procrear, hasta que se le adjudica el préstamo al destinatario, va a llevar a fin de año o comienzo del año próximo”, destacó.

“Faltan ladrillos”

Hugo Cieri, presidente de la Cámara de Corralones del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, y propietario de un corralón que lleva su nombre, al ser consultado por Democracia sobre el tema Procrear manifestó: “Van a dar entre 50 mil y 500 mil pesos en un principio. Va a estar muy bueno porque es lo que estamos esperando nosotros, nos reactivará, pero el problema es que con el tema de la pandemia y muchas cosas que vienen pasando, nosotros como muchos comercios no estamos pudiendo reponer la mercadería”.

“Las fábricas de ladrillos están cerradas. Recién me avisan que hay problemas en la fábrica a la que le compro los bolsones para llevar la arena. Me dijo que un empleado que llegó con el camión se contagió de Covid y ahora estaban todos en cuarentena. Más para el lado del AMBA está muy complicado por la pandemia, las fábricas trabajan con tres turnos, si se contagia uno, quedan los otros dos, se pueden rotar, pero trabajan en un 40 por ciento”, dijo.

Cieri dijo que la demanda es mucha, pero que al estar tanto tiempo parado, la mercadería se vendió rápidamente y “quedamos con los patios (depósitos) vacíos”.

“Estamos pasando el reparto a octubre, los corralones estamos muy complicados, hay cosas que no faltan como el cemento, y otras como los ladrillos, no. Hay cosas que no se pueden vender”, acotó.

